Israel vs Hezbollah: 9 muertes y 3.000 heridos por los bípers explosivos

“El enemigo es capaz de penetrar sus redes de comunicaciones. La operación no es el preludio de una guerra de campaña, sino más bien aumentar la presión sobre el partido y subyugarlo”, dijo el General de brigada retirado Dr. Hisham Jaber a Aljazeera.

Hasta ahora la hipótesis de los diarios libaneses es que Israel supuestamente hackeó los dispositivos de comunicación utilizados por Hezbolá con tecnología avanzada para provocar su explosión.

Los expertos dijeron que las explosiones de los buscapersonas apuntan a una operación sofisticada y planificada desde hacía mucho tiempo, posiblemente llevada a cabo infiltrándose en la cadena de suministro y manipulando los dispositivos con explosivos antes de que fueran importados al Líbano.

Hezbolá depende en gran medida de los bípers para evitar que Israel intercepte las comunicaciones de sus miembros. Hace unos meses su líder Hassan Nasrallah, pidió a sus combatientes, especialmente a los que están en las líneas del frente a lo largo de la frontera sur del Líbano con Israel, que dejaran de usar teléfonos inteligentes porque Israel tiene la tecnología para infiltrarse y penetrar esos dispositivos.

Otros medios locales afirmaron que Israel detonó a distancia los sistemas de buscapersonas portátiles. Autoridades libaneses especulan que podrían las baterías de litio podrían haberse calentado y estallado debido a un malware.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/niporwifi/status/1836054498801787173&partner=&hide_thread=false Operación del servicio secreto israelí en el Líbano contra Hezbollah.

Hoy unos 1200 miembros de Hezbollah han sido heridos tras explotar a la vez sus dispositivos electrónicos que utilizaban para comunicarse internamente, en concreto todos eran 'buscas'. Está herido hasta el… pic.twitter.com/0j5wdWsJAf — Niporwifi © (@niporwifi) September 17, 2024

Robert Graham , director ejecutivo de Errata Security, una empresa de ciberseguridad de Atlanta, en diálogo con WSJ, en esa línea, opinó: “Los piratas informáticos necesitarían saber la marca y el modelo de los dispositivos y el efecto no sería tan potente como sugieren los videos de las explosiones.

Y cree en un escenario más probable en que “un envío de buscapersonas de su fabricante fuera interceptado en el camino a su destino y que se colocaran explosivos en el interior junto con un código malicioso. Un buscapersonas los activaría”.

Según supo el diario libanes, Annahar, los dispositivos de comunicación de Hezbollah que explotaron en todo Líbano eran el último modelo, los antiguos no explotaron. El New York Times citó fuentes que dijeron que los dispositivos objetivo pertenecían a un nuevo envío que el partido había recibido recientemente. Los artefactos explosivos serían una nueva generación con usos específicos y no comerciales.

Además, los aparatos estaban programados para emitir un pitido durante varios segundos antes de explotar, según funcionarios anónimos que hablaron con el diario norteamericano.

Israel y Hezbolá han estado involucrados en un intercambio de fuego, mayoritariamente de bajo nivel, sobre la frontera entre Líbano e Israel desde el 8 de octubre.

