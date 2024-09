Marvel a punto de estrenar el proyecto "más gay y LGBT" hasta la fecha

¿El proyecto más "gay friendly" de Marvel hasta ahora?

Durante la alfombra roja del estreno, se desataron los rumores sobre posibles romances queer dentro de la serie. Aubrey Plaza, quien da vida a Rio Vidal, no dudó en avivar las llamas de la especulación al declarar: "Más le vale serlo, porque para eso firmé". Sus palabras resonaron entre los presentes, sugiriendo que " Agatha All Along" podría marcar un antes y un después en la representación LGBTQ+ dentro del universo Marvel.