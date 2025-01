Israel / Hamas: Fase 1, liberarían 33 rehenes y palestinos volverán a Gaza

Embed | Se espera que Hamas libere a 33 rehenes en la primera fase de un acuerdo de alto el fuego que se está negociando en Doha, según informaron dos funcionarios israelíes. Israel considera que la mayoría de los rehenes están vivos, aunque es probable que también se entreguen… pic.twitter.com/77v391RBsT — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) January 13, 2025

33 rehenes

La primera fase del acuerdo que está surgiendo entre Israel y Hamás permitirá la liberación de 33 rehenes clasificados en el grupo humanitario, entre los que hay mujeres, niños, hombres mayores de 55 años y enfermos, según funcionarios israelíes, de acuerdo al diario Haaretz, de Tel Aviv.

Hamás aún no ha respondido sobre la condición de estos rehenes, aunque fuentes israelíes creen que la mayoría de ellos están vivos.

Según el acuerdo, no se espera que las FDI se retiren de Gaza hasta que todos los rehenes sean devueltos, pero permitirán el movimiento de residentes desde el sur de Gaza hacia el norte de la Franja.

El primer ministro Netanyahu se reunió con el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, en un intento de lograr una mayoría en la Knesset (el Legislativo) para el acuerdo sobre los rehenes. Se espera que después se celebre una reunión de facciones del partido Otzma Yehudit.

Una delegación de Hamás dice que las conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza están progresando, según un comunicado emitido después de una reunión con el emir de Qatar.

El grupo dijo que Khalil al-Hayya, jefe de Hamas en Gaza, y el presidente de su Consejo Shura, Muhammad Darwish, revisaron el progreso durante la reunión en Doha.

Los líderes del grupo también discutieron los últimos acontecimientos con Ibrahim Kalin, jefe de la Organización de Inteligencia Nacional de Turquía, agregó el comunicado.

Familiares

Cientos de manifestantes del Foro de Familiares de Rehenes de Tikva y familias en duelo del Foro Gvura están bloqueando la entrada a Jerusalén cerca del Puente de los Acordes, en protesta por el acuerdo en desarrollo que pretende devolver a alrededor de 30 de los 98 rehenes. Ellos representan a los judíos fundamentalistas del conflicto eterno con los descendientes de Ismael.

Tzvika Mor, presidente del foro Tikva y padre de Eitan, quien fue secuestrado en Gaza, dijo: "Además de no recibir a todos los rehenes, estamos condenando a nuestros hijos y nietos".

¿Cómo es posible que los habitantes de Gaza hayan regresado al norte de la Franja sólo 7 días después de que se firmó el acuerdo y que no hayan regresado todos los rehenes? No estamos aprendiendo [de los errores del pasado]. ¿Cómo es posible que los habitantes de Gaza hayan regresado al norte de la Franja sólo 7 días después de que se firmó el acuerdo y que no hayan regresado todos los rehenes? No estamos aprendiendo [de los errores del pasado].

Mor también se dirigió al Primer Ministro Netanyahu, pidiéndole que “abandone este acuerdo imprudente”. En la protesta también participó Yehoshua Shani, padre de Ori Mordechai Shani y presidente del Foro Gvura, quien dijo: “Renunciar al corredor Netzarim , devolver sólo una parte de los rehenes y aceptar un alto el fuego de 6 semanas son todos actos de rendición ante Hamás”.

Embed Cientos de manifestantes (en su mayoría votantes de Netanyahu) cortan la entrada de Jerusalem !!!

Se manifiestan contra el acuerdo de rehenes !!!

En los carteles muestran fotos de los soldados caídos en Gaza:

"Con su muerte nos ordenaron la victoria absoluta" dicen los carteles. pic.twitter.com/9Ti8B3CJYp — Isaac (@isaacrrr7) January 13, 2025

Hamas

Una fuente de alto rango de Hamás dijo al canal qatarí Al-Araby Al-Jadeed que el lunes 13/01 por la noche está prevista una reunión para discutir un borrador de acuerdo sobre la toma de rehenes. "Si no se dañan los puntos críticos que son importantes para nuestro pueblo, nuestra respuesta será positiva", afirmó la fuente de Hamás.

Informes anteriores del canal saudí Al Hadath dijeron que Hamás había presentado su respuesta al borrador sin ningún comentario.

Una fuente de Hamás dijo a CNN que están "muy cerca de un acuerdo con Israel, bajo el cual se implementará un alto el fuego y los rehenes serán liberados a cambio de prisioneros palestinos".

El asesor de seguridad nacional de USA, Jake Sullivan, dijo a Bloomberg News que "existe una clara posibilidad de llegar a un acuerdo esta semana antes de que el presidente Biden deje el cargo", y agregó que "hemos estado cerca antes y no logramos cruzar la línea de meta, así que no puedo hacer ninguna predicción".

Dijo que había hablado con el primer ministro de Qatar, el enviado de Biden a las conversaciones y una fuente israelí, concluyendo que "hay una sensación general de que esto está avanzando en la dirección correcta".

"La pregunta ahora es: '¿Puede Hamás decir que sí?'", añadió.

Durante la noche del lunes, una fuente familiarizada con las negociaciones dijo a Reuters que se había logrado un avance en las conversaciones y que se había transmitido a Israel y a Hamás un borrador final del acuerdo en desarrollo.

Según la fuente, el avance fue resultado de las conversaciones mantenidas por el director del Mossad, David Barnea, y el director del Shin Bet, Ronen Bar, con el enviado del presidente electo de USA, Steve Vitkoff, y el primer ministro de Qatar.

Las Fuerzas de Defensa de Israelevaluaron varias opciones para evacuar a las fuerzas de Gaza, incluido un corredor a través de Nitzarim, que divide la Franja. Las FDI explicaron que tienen capacidad para evacuar a los soldados de la zona, a pesar de la amplia infraestructura y las posiciones que los militares han establecido allí.

