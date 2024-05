Israel: Complot opositor llama a Gantz para derrocar a Netanyahu

image.png Benny Gantz ya le dio un ultimátum a Netanyahu.

“Si ponen lo nacional sobre lo personal, encontrarán en nosotros socios en la lucha. Pero si eligen el camino de los fanáticos y conducen a toda la nación al abismo, nos veremos obligados a renunciar al gobierno".

En un discurso televisado el sábado (25/05), Gantz le dijo a Netanyahu que "el pueblo de Israel lo está observando". "Hay que elegir entre sionismo y cinismo, entre unidad y facciones, entre responsabilidad y anarquía, entre victoria y desastre".

En X este miércoles (29/05) Lapid reconoció la reunión para reemplazar al gobierno y afirmó: “Esperamos que el presidente del bando estatal, Benny Gantz, dimita del gobierno y se una al foro para la sustitución del gobierno”.

Los tres intentarán sacar a Gantz del gobierno incluso antes de la fecha especificada, en la evaluación de que su renuncia conducirá a dinámicas y erosiones que conducirán a elecciones.

Benny Gantz en abril en medio de protestas contra el gobierno se atrevió a pedir pedir por primera vez desde los ataques del 7 de octubre la celebración de elecciones anticipadas (par septiembre, uno año después de la guerra), alegando la falta de confianza internacional y el decreciente apoyo popular Benjamin Netanyahu.

Gantz, quien según las encuestas obtendría suficiente apoyo para convertirse en primer ministro si se celebrara una votación hoy, es visto como un político moderado y cosecha varios seguidores en el electorado mesurado de Israel.

De acuerdo al mismo medio, fuentes del Likud respondieron a la medida de la oposición y expresaron que en realidad esto “fortalecería la unidad entre los componentes de la coalición, aun con la renuncia de Gantz porque esa medida no revista demasiada importancia".

Benjamín Netanyahu complicado

Entre los puntos de común acuerdo del tridente opositor figuran, la necesidad imperiosa de un acuerdo, normalizar las relaciones exteriores para que Israel no se convierta en un estado "paria", plan para el día después de la guerra y terminar con la continuidad de Netanyahu en el poder.

Lapid en un video de hace unos días le pregunto al mandatario populista: “Netanyahu, ¿en qué mundo el primer ministro responsable del mayor desastre que ha sufrido el pueblo judío desde el Holocausto sigue siendo primer ministro?”.

image.png Netanyahu rodeada de extremistas fanáticos que solo buscan perpetuarse en el poder.

Y Lieberman, por su parte, expresó: “El principal objetivo del sistema de seguridad no es proteger a los civiles, sino defender al régimen. Netanyahu está utilizando el establishment de defensa para sobrevivir políticamente. El primer ministro no presenta ningún horizonte, ninguna esperanza. ¿Cómo planeas terminar el evento? Tiene seis arenas abiertas, no sabe cómo cerrar una arena, no tiene la habilidad. El hombre es incapaz de llevar al Estado de Israel a la victoria, todo por lo que está luchando en este momento es por asegurar su continuidad en el gobierno".

Actualmente hay dos temas volátiles que desestabilicen al gobierno: un posible acuerdo con Arabia Saudita, al que se oponen los ministros extremistas Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, y el proyecto de ley que contempla la reducción de edad de exención del servicio obligatorio de lo ultraortodoxos haredíes (26 a 21 años).

