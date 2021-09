Irán podría producir una bomba nuclear en un mes

El acuerdo establecía un salvaguardias para que Irán no desarrollara un arma nuclear. Antes del JCPOA de 2015, Irán tenía suficiente low enriched uranium (LOU, uranio poco enriquecido) para alrededor de 10 bombas nucleares. Irán además comenzaría a proporcionar al OIEA la información necesaria para completar su investigación sobre las actividades relacionadas con el desarrollo de armas nucleares.

El JCPOA fue firmado inicialmente por China, Francia, Alemania, Rusia, el Reino Unido y USA.

El informe concluyó que todos los movimientos iraníes están diseñados para presionar a USA para que haga concesiones en las negociaciones nucleares, que fracasaron entre mayo y junio y han estado totalmente congeladas desde que el nuevo presidente iraní, Ebrahim Raisi, fue elegido en agosto. Tanto el gobierno israelí actual como el anterior se oponen a un regreso al JCPOA sin cambios masivos para llenar los huecos, mientras que la administración Biden se ha movido agresivamente para regresar al acuerdo.

Bajo las acusaciones de que Irán no cumplía con lo establecido, la administración Trump amenazó con penalizar a cualquier individuo o estado que no hiciera cumplir la imposición de sanciones (que habían sido anuladas). Sin embargo, el secretario general de la ONU, António Guterres, y muchos estados miembros de la ONU, incluidas las partes restantes del JCPOA, rechazaron el llamado de USA para volver a imponer sanciones argumentando que USA se retiró del JCPOA en 2018 y, por lo tanto, no tiene derecho a activar la reimposición de las sanciones de la ONU a Irán.

En febrero de 2021, Joe Biden, actual presidente de USA anuló formalmente la solicitud de Trump de que se volvieran a imponer todas las sanciones levantadas de acuerdo con el JCPOA.