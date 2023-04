Ir a Bogotá para huir de las tonterías de Caracas (y México)

Bravucón de copetín, Nicolás Maduro declaró en Caracas este 13/04:

Ayer, un vocero gringo salió a amenazar a Venezuela, salió a decir que si Venezuela no avanza en los diálogos políticos con el sector bandido (…) de la Plataforma Unitaria ellos tomarían represalias y sanciones contra nuestro país. Yo le digo al vocero gringo: vocero gringo, lárgate bien al carajo. Ayer, un vocero gringo salió a amenazar a Venezuela, salió a decir que si Venezuela no avanza en los diálogos políticos con el sector bandido (…) de la Plataforma Unitaria ellos tomarían represalias y sanciones contra nuestro país. Yo le digo al vocero gringo: vocero gringo, lárgate bien al carajo.

Es obvio que hay que escapar de esa dinámica perversa entre gobierno y oposición venezolana, gente que ha fracasado en la construcción de un escenario de concordia y progreso.

https://twitter.com/diariopanorama/status/1646709868034949120 El canciller colombiano, Álvaro Leyva, confirmó este jueves 13-A que la conferencia internacional sobre Venezuela convocada por el presidente Gustavo Petro tendrá lugar en Bogotá el 25 de abril y contará con unos 15 países que buscarán ayudar a reactivar el diálogo en el país. pic.twitter.com/6qdpIADIS7 — Diario Panorama (@diariopanorama) April 14, 2023

Qué busca este encuentro

A finales de marzo, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que organizaría un encuentro, que en principio se esperaba en las fechas cercanas a la Semana Santa.

“El objetivo de la reunión es reabrir caminos y construir una hoja de ruta para estimular y apoyar el diálogo entre la oposición venezolana, la sociedad civil de ese país y el gobierno de Venezuela”, dijo en ese momento la presidencia colombiana en un comunicado.

Leyva, en declaraciones anteriores, había asegurado que tanto el gobierno como la oposición participaría en el encuentro, pero ahora lo descartó (y lo bien que hizo).

“No participaría (la oposición). A la primera convocatoria asistirían países distintos a Venezuela, pero que están preocupados por la situación. Venezuela no concurriría”, dijo Leyva, de acuerdo a la agencia de noticias estadounidense AP, que dijo esperar la presencia de 15 países, incluyendo a USA y Canadá, los de la Unión Europea y varios de Latinoamérica.

"Lo importante es que todas las partes interesadas en la situación de Venezuela conformen ese diálogo lo más pronto posible", según la agencia española Efe.

El 30/03, uno de los delegados de la oposición en México, Stalin González, dijo en una entrevista radial con el periodista Román Lozinski que estaban dispuestos a participar, siempre y cuando significara volver a la mesa de México. Por lo tanto era subordinar el esfuerzo de Colombia al que sucede en México. Una tontería de parte de González, quien por algo se llama Stalin.

https://twitter.com/ViceVenezuela/status/1647017157971136515 #Entérate || El Jefe de Estado @NicolasMaduro informó que más de 500 vehículos han sido incautados a través de la Operación Especial Anti Corrupción.



"Los vehículos que hemos confiscado en la operación anticorrupción lo vamos a entregar a los Cuadrantes de Paz", dijo.#14Abr pic.twitter.com/sW8D84pmFl — Vicepresidencia Vzla (@ViceVenezuela) April 14, 2023

Aguas turbias

En tanto, en Venezuela continúa la eliminación de lastre de parte de la Administración Maduro, para intentar recuperar fuelle entre sus propios seguidores. La cuestión central es la corrupción en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Durante una audiencia que se celebró en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) imputaron al empresario y socio de Álex Saab, Álvaro Pulido Vargas, además de Harold Sosa Padilla y Juan Carlos Posner Pimentel, directores de Ingeniería Municipal y Adjunto de la Alcaldía de Baruta; y el hacker especializado en criptomonedas Juan Almeida.

Álex Saab fue mencionado en la prensa estadounidense como un colombiano 'testaferro' de Nicolás Maduro, y permanece en una prisión estadounidense. En tanto Juan Almeida es un chavista confeso, estrecho colaborador del PSUV en general y del caído en desgracia ex ministro de Petróleo y ex presidente de Pdvsa, Tareck El Aissami, en particular.

La justicia de USA ofreció US$ 10 millones a quien diera información para dar con el paradero de Pulido Vargas. ¿Guiño de Venezuela a USA? ¿Detenerlo es una forma de preservarlo? ¿Otro que cae en desgracia?

El Gobierno venezolano participa de la defensa judicial de Álex Saab en USA, ¿cuál será su enfoque ahora, considerando la situación de Pulido Vargas?

También fue detenido Pedro Alejandro Herrera Araque -a quien el estatal VTV señala como operadores financieros, junto a Sosa Padilla y Posner Pimentel-, del exdiputado del PSUV, Hugbel Roa.

Juan Manuel Almeida Morgado, alias N33, permanece detenido junto a sus hermanos, Carlos Almeida Morgado y Jorge Almeida Morgado, a quienes se considera operadores tecnológicos de la trama de corrupción en Pdvsa, en el caso que la Fiscalía denomina 'Pdvsa-Cripto'.

Juan Almeida es acusado por el periodista Nelson Bocaranda como autor de un ataque cibernético a uno de sus números telefónicos.

El medio de investigación Armando.Info describió la situación:

El fracaso de la estrategia diseñada desde mediados de 2019 para evadir las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos causó un enorme hueco financiero en la petrolera estatal, la renuncia del hasta hace poco muy poderoso ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y la detención de empresarios y exdirectivos de la propia Pdvsa en medio de un escándalo de corrupción inocultable para el propio régimen chavista. El fracaso de la estrategia diseñada desde mediados de 2019 para evadir las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos causó un enorme hueco financiero en la petrolera estatal, la renuncia del hasta hace poco muy poderoso ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y la detención de empresarios y exdirectivos de la propia Pdvsa en medio de un escándalo de corrupción inocultable para el propio régimen chavista.

También señaló que, además de crear empresas para la importación de alimentos del programa social del gobierno Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), también comenzó a comercializar el petróleo venezolano con un entramado de empresas que han provocado la pérdida de más de US$ 8.000 millones para Pdvsa.

El fiscal Tarek William Saab dijo que por la corrupción en Pdvsa y otras empresas del Estado han sido detenidas 58 personas, se han emitido 18 órdenes de captura por ejecutar y se concretaron 161 allanamientos.

El fiscal general indicó que también está implicada la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip):

Se logró detectar una red de funcionarios que valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas a Petróleos de Venezuela. Agarraron el atajo de hacerlo de esa forma, pensando que no serían descubiertos. Se logró detectar una red de funcionarios que valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas a Petróleos de Venezuela. Agarraron el atajo de hacerlo de esa forma, pensando que no serían descubiertos.

El fiscal señaló que este hecho de corrupción se realizó a través de la asignación a la Sunacrip y particulares de cargas de crudo en buques por parte de Pdvsa, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías.

Saab dijo que, una vez comercializado el crudo asignado ilegalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleos de Venezuela.

La Fiscalía determinó que esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas del crudo, por medio de la adquisición de cripto-activos, bienes muebles e inmuebles, así como en inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario.

“Demostrando además un estilo de vida que no corresponde a la de un servidor público”, dijo el funcionario.

El titular del MP denunció que estas personas captaban a jóvenes para incluirlos en la red de lavado de activos: prostitución VIP.

Se ensañaron contra el trabajador, la ama de casa y el padre de familia. Por tanto, son traidores a la patria. Se ensañaron contra el trabajador, la ama de casa y el padre de familia. Por tanto, son traidores a la patria.

Saab aseguró que también se han abierto 22 investigaciones de corrupción contra el gobierno interino que presidía Juan Guaidó, por los delitos de usurpación de funciones, legitimación de capitales, terrorismo, tráfico de armas, traición a la patria, asociación para delinquir, entre otros.

Añadió que se le suman otras 5 investigaciones relacionadas con irregularidades cometidas en la empresa Monómeros, para un total de 27 causas.

El fiscal señaló que entre las causas más importantes están la designación de juntas directivas de Citgo, Pequiven y Monómeros; la designación de embajadores y encargados de negocios; la designación de una junta directiva del Banco Central de Venezuela y el presunto robo de activos.

También destacó el desvío de fondos de ayuda humanitaria y actos conspirativos armados como las operaciones Gedeón y Libertad.

“Contra esta banda delictiva, hemos logrado 288 órdenes de aprehensión. Han sido detenidas y acusadas 129 personas; hay 13 personas con solicitud de extradición, 63 personas han sido condenadas, se han practicado 137 allanamientos y se han realizado 149 incautaciones”.

https://twitter.com/RunRunesWeb/status/1647005309096034304 #Cronología Transparencia Venezuela detalla que han detectado unos 127 casos de presunta corrupción en la estatal petrolera venezolana que se traducen en «irregularidades que comprometieron más de $42.000 millones del patrimonio público venezolano»https://t.co/iP5kt9XPAa — Runrunes (@RunRunesWeb) April 14, 2023

Caso Chevron

De todos modos, los hechos de corrupción en Pdvsa descubiertos en Venezuela no pondrán en riesgo la renovación de la licencia del gobierno estadounidense a la compañía Chevron para sus operaciones en el país, según el economista Francisco Monaldi a Voz de América: “Parece obvio que se va a renovar como está (la licencia de noviembre), porque no hay factores que cambien el statu quo”.

Él señaló que las exigencias de Washington DC están enfocadas en el avance de la negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana en México (la Gran Grieta que ha sometido a Venezuela por derecha e izquierda todos estos años).

Pero también cree improbable que el gobierno estadounidense amplíe la licencia de Chevron porque no ha habido avances hacia la redemocratización de Venezuela.

Otro opositor conocedor del tema petrolero, Antonio de la Cruz, coincidió: “Pienso que van a conseguir la renovación de la licencia, van a seguir operando como vienen, van a seguir recibiendo los embarques de crudo (en las refinerías del golfo)”.

https://twitter.com/VozdeAmerica/status/1646872108109115392 El estancamiento de las negociaciones políticas en Ciudad de México es el factor clave para la postura de la Casa Blanca ante las sanciones a #Venezuela: expertos. https://t.co/rkmgEWIiqh — Voz de América (@VozdeAmerica) April 14, 2023

Sanciones y producción petrolera

De todos modos, hay que tener cuidado con las sanciones. Por un lado, el poder de USA está menguando, y si prosperase la desdolarización de las finanzas globales, ni hablar. Cada vez importa menos el combo que antes aterrorizaba a muchos gobernantes. Por otra parte, las sanciones terminan solidarizando a la gente común con el gobierno de Maduro. Juan Guaidó no se hizo popular, en parte por las sanciones que redujeron la calidad de vida de la población en general.

Aquí algunas reflexiones de Oscar Doval para tener en cuenta:

#"Muchos de los que apoyan las sanciones dentro y fuera de Venezuela, sostienen que son un vehículo para forzar la salida negociada del régimen de Maduro, y que por el contrario, levantarlas significaría dar aliento económico al gobierno chavista para que pueda perpetuarse en el poder. Asimismo, aseguran que la crisis económica venezolana poco tiene que ver con las sanciones. Las diferentes encuestas revelan que 80% de los venezolanos estamos en contra de las sanciones, independientemente de nuestro pensar y color político. Esta posición mayoritaria deriva de la percepción de que en las sanciones encontramos un óbice para una posible recuperación económica de Venezuela."

#"Antes de las primeras sanciones el manejo administrativo del gobierno nacional simplemente era caótico, lo que en buena parte desencadenó el tsunami de hiperinflación que diezmó el 75% de la economía nacional. No obstante, las sanciones fueron un factor determinante para que la crisis económica se agravara de manera importante en los últimos años. Las primeras sanciones contra el país —generales, no individuales— fueron impuestas por el Departamento del Tesoro americano el 31/07/2017, tras las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que desconocían la Asamblea Nacional electa en 2015. En ese momento Donald Trump gobernaba en USA y algunos factores de la oposición política venezolana habían hecho un extenso lobby en Washington para lograr las sanciones contra Venezuela."

#"Con las abiertas amenazas de Trump de sanciones más fuertes contra el Estado venezolano y aquellos que hicieran negocios con personeros del gobierno que ya habían sido sancionados a título individual, buena parte de la banca extranjera así como los corresponsales bancarios comenzaron a cesar sus actividades en Venezuela. Eso hizo, que ya en el 2017, se hiciera muy difícil realizar pagos y cobros internacionales desde el país. Otro tanto pasó con muchas empresas multinacionales petroleras, que comenzaron a reducir sus operaciones por temor a ser sancionadas. Para el 2018, la producción de crudo nacional se había reducido a 1,6 millón de barriles por día, 600.000 menos que el año anterior."

#"Durante el mismo 2018, el Departamento del Tesoro americano, a través de la Oficina de Asuntos Extranjeros (OFAC) prohíbe radicalmente a todos los estadounidenses y relacionados, cualquier transacción en divisas y monedas digitales (Petro) que estuvieran asociadas con Venezuela. Lo mencionado da al traste con toda posibilidad de transferencia bancaria hacia y desde Venezuela y definitivamente nos aísla completamente del mundo desde el punto de vista financiero. Por lo dicho, y ante la imposibilidad de realizar transferencias en moneda extranjera, comienzan a circular divisas cash como mecanismo de pago, y se comienza a usar la banca rusa y china, que no usa el sistema americano de transferencias Swift, para hacer operaciones de pago entre Venezuela y otros países. También para operar financieramente en el extranjero, el gobierno y muchos empresarios venezolanos comienzan a usar exchanges, money transmitter y estructuras jurídicas de terceros, incrementando sustancialmente los costos de las comisiones por transaccionalidad y el riesgo de persecución y congelamiento de cuentas de venezolanos en el exterior, aunque estas no estuvieran relacionadas con el gobierno de Maduro."

#"En el 2019, la OFAC emite una serie de Ordenes Ejecutivas o sanciones específicas: 13857, 13808, 13827, 13835, entre otras, que impiden cualquier tipo de financiamiento al gobierno venezolano y a PDVSA, así como transacciones en general con cualquier ente o personas relacionadas directa o indirectamente con el gobierno nacional. Además, que confiere el libre uso de los activos y bienes del Estado venezolano en territorio estadounidense al gobierno autoproclamado de Juan Guaidó. Las consecuencias fueron inmediatas, las empresas mixtas petroleras vieron como los socios privados cesaron sus operaciones e incluso salieron del país por temor a ser sancionadas, así como los socios naturales, incluyendoUSA, Colombia, Brasil y otros países, cesaron sus actividades comerciales. Ese mismo año 2019, por falta de financiamiento y operadores internaciones, la producción petrolera bajó a 1 millón de barriles diarios, 600.000 menos que en 2018, y 1,2 millón menos desde que se iniciaran las sanciones. (...)".

