Harry y Meghan Markle: La vida en USA no es como esperaban

En el primer año de funcionamiento de su fundación Archwell, sólo recaudó US$ 50.000.

El diario local Daily Mail publicó que Harry y Meghan ya están buscando un nuevo hogar para su familia por lo que estarían tratando de vender su espectacular mansión de US$ 14 millones de nueve habitaciones en el exclusivo vecindario de Montecito, California, donde llevan viviendo 18 meses.

casa harry y meghan.jpg La mansión en la que Harry y Meghan actualmente viven.

Los gastos de mantener una casa con gimnasio, spa, cine, casa de huéspedes, cancha de tenis y una extensa piscina son muy altos. Además se estima que gastan cerca de US$ 3 millones anuales en seguridad. Al renunciar a la corona, Harry dejó de recibir la ayuda económica de su padre, quien solventaba la protección de su hijo y de su familia.

En entrevista con el diario inglés The Sun, Martyn Compton, uno de los amigos más cercanos de Harry cuando estuvieron en el Ejército, dijo no entender por qué el príncipe decidió renunciar a todos sus deberes y títulos de la familia real. “Espero que no sea una decisión de la que se arrepienta amargamente”, expresó.

Por otro lado, los gastos también traerían roces dentro de la pareja real, según una fuente “Meghan Markle le advirtió al príncipe sobre los gastos y tuvieron peleas, pero ella claramente disfruta de los lujos. El equipo glamour de Meghan, por ejemplo, no es nada barato”, apuntó. “Su guardarropas y joyas están valuadas en más de US$ 10 millones”, aseveró la fuente.