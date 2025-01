Gustavo Petro cedió ante Donald Trump: 'Coming Soon' deportados

En aquel posteo, también tildó al jefe de Estado colombiano de ser "impopular", pese a que las encuestas muestran todo lo contrario.

Me acaban de informar que a dos vuelos de repatriación desde Estados Unidos, con un gran número de Delincuentes Ilegales, no se les permitió aterrizar en Colombia. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, que ya es muy impopular entre su pueblo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ColombiaHumana_/status/1883886786944045092&partner=&hide_thread=false Una encuesta realizada por invammer para una firma norteamericana muestra que si hoy fueran las elecciones el presidente @petrogustavo volvería a ganar ya que cuenta con índices favorables de hasta el 55% entre jóvenes de 18 a 30 años. pic.twitter.com/WrY4gcGvKi — Colombia Humana (@ColombiaHumana_) January 27, 2025

"La negativa de Petro a estos vuelos ha puesto en peligro la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública de los Estados Unidos, por lo que he ordenado a mi Administración que tome de inmediato las siguientes medidas de represalia urgentes y decisivas", cerró Trump.

Chicanas entre rivales ideológicos: Por el poder y para no soltar el liderazgo

Gustavo Petro, a través de una publicación en redes durante la madrugada del domingo, arremetió contra Donald Trump al que descalificó por su redada migratoria y por el trato a los deportados.

Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos

image.png Gustavo Petro se expresó en redes sociales contra Trump

“Trump, a mí no me gusta mucho viajar a los EEUU, es un poco aburrido, pero confieso que hay cosas meritorias”, bromeó en otro mensaje en X que citó algunos aspectos de la cultura yankee que sí le interesan, como la de los suburbios de Washington, la causa de los “negros y latinos” y vanaglorió a Walt Whitman y Noam Chomsky.

Asimismo, apuntó contra la injerencia de Estados Unidos en asuntos latinoamericanos y por siempre ejercer presión económica en función de sus intereses, lo que, según él, amenaza la soberanía de los países. También dijo que resistió "la tortura" en épocas de guerrillero, dejando entrever que puede resistir a cualquier cosa.

Así que si conoce alguien terco, ese soy yo, punto. Puede con su fuerza económica y su soberbia intentar dar un golpe de estado como hicieron con Allende. Pero yo muero en mi ley, resistí la tortura y lo resisto a usted

image.png Posteo de Gustavo Petro en X

Amenazar con aranceles, el az bajo la manga de Trump: Gustavo Petro cedió

Bajo el ala de Trump, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, durante el fin de semana ordenó formalmente "la suspensión inmediata de la emisión de visas en la sección consular de la embajada de Estados Unidos en Bogotá" a partir de este lunes, hasta nuevo aviso.

Frente a tales reprimendas, el Gobierno de Gustavo Petro no tuvo otra alternativa que dar marcha atrás con su postura. Colombia anunció a última hora del domingo que finalmente había superado el “impasse” con la Casa Blanca y confirmó que recibirá a los colombianos deportados por Estados Unidos.

"Hemos superado el impasse con el Gobierno de Estados Unidos", anunció el domingo el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, y en simultáneo la Casa Blanca confirmó que el Gobierno de Gustavo Petro finalmente había aceptado "todos los términos del presidente Trump".

A través del comunicado, Colombia dijo que había reiterado la instrucción del presidente Gustavo Petro de disponer"el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación".

image.png Comunicado oficial de Cancillería de Colombia

Horas antes, Washington había advertido a Gustavo Petro quelos aranceles prometidos por Donald Trump contra las importaciones colombianas y las sanciones "no se firmarán, a no ser que Colombia no honre este acuerdo".

Pero además había recalcado que "las restricciones de visados emitidos por el Departamento de Estado -para los altos funcionarios colombianos-, las inspecciones reforzadas de Aduanas y de Protección Fronteriza se mantendrán en efecto hasta que el primer avión cargado de deportados colombianos regrese con éxito".

El presidente Trump continuará protegiendo con fuerza la soberanía de nuestra nación y espera que otras naciones del mundo cooperen a fondo y acepten las deportaciones de sus ciudadanos ilegalmente presente en los Estados Unidos

