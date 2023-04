Renunció el viceprimer ministro británico acusado de acoso

Tolley, abogado principal, había estado investigando las quejas de varios funcionarios públicos sobre el comportamiento de Dominic Raab durante varios períodos ministeriales, incluyendo cuando se desempeñó como ministro para el Brexit bajo el gobierno de Theresa May y como ministro de Justicia y luego ministro de Relaciones Exteriores de Boris Johnson.

El documento aseguraba que Raab tuvo una conducta "irracional y persistentemente agresiva" durante su época al frente de Exteriores. Aunque el jurista admite que el ya exministro no quiso humillar a los funcionarios a su cargo, señala que resultaba "difícil trabajar con él" por su carácter "abrasivo".

Paul Nowak, el secretario general del sindicato que agrupa a la mayoría de los funcionarios británicos (los llamados civil servants, o servicio civil), calificó el comunicado de Raab como una "no disculpa", por el tono que usó. "Lo siento, pero no lo siento. Una dimisión con la clase que podíamos esperar. Más allá de la no disculpa, pensemos en todos aquellos funcionarios que han tenido que aguantar el particular control de Raab durante tanto tiempo", escribió en su cuenta de Twitter.

Un golpe para el jefe de Gobierno, Rishi Sunak

Como fuere, la renuncia es un golpe para el gobierno de Sunak ya que Dominic Raab era uno de sus aliados más cercanos Como fuere, la renuncia es un golpe para el gobierno de Sunak ya que Dominic Raab era uno de sus aliados más cercanos

Aunque para otros medios, "Sunak demuestra una vez más que no le tiembla el pulso a la hora de salvar su propio mandato. Lo demostró al expulsar a Gavin Williamson, exministro de Educación, también por sus malas formas con el personal, o a Nadhim Zahawi, expresidente del Partido Conservador, por ocultar sus problemas fiscales con el Tesoro británico".

Oliver Dowden, hasta ahora canciller del Ducado de Lancaster (con rango de ministro, encargado de gestionar ese patrimonio inmobiliario de la corona británica),será el nuevo viceprimer ministro, y Alex Chalk, que era secretario de Estado de Defensa, pasa a ser el nuevo ministro de Justicia.

Más noticias de Urgente24

Reestatización electoral: Las hidroeléctricas vuelven al Estado

Renunció el viceprimer ministro británico acusado de acoso

Previsible: Se bajó Alberto Fernández y calienta Sergio Massa

¿Miedo al sur?: Javier Milei fulminó candidaturas en Córdoba

Arde Mendoza: Omar De Marchi partió a la UCR y peligra JxC