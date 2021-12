Gabriel Boric se bajó de Bad Boys y puede salirle caro

Y aclaró:

Tenemos muchas coincidencias en parte de las propuestas y queremos hablarle al votante de Franco Parisi, pero me parece que legitimar este tipo de actos, en particular el no pago de pensión de alimentos que ha sido un sufrimiento de las mujeres en Chile, como quedó en evidencia en el caso de los retiros (de fondos de pensiones), por intereses electorales es algo que no corresponde y es un límite que no estoy dispuesto a torcer Tenemos muchas coincidencias en parte de las propuestas y queremos hablarle al votante de Franco Parisi, pero me parece que legitimar este tipo de actos, en particular el no pago de pensión de alimentos que ha sido un sufrimiento de las mujeres en Chile, como quedó en evidencia en el caso de los retiros (de fondos de pensiones), por intereses electorales es algo que no corresponde y es un límite que no estoy dispuesto a torcer

Parisi no demoró en responder a Boric por medio de su cuenta de Twitter, indicando que "dada la decisión de Gabriel Boric de despreciar nuestra invitación a conversar con nuestra comunidad, haremos el programa de igual manera y desmenuzaremos su plan de gobierno en detalle y el impacto que podría tener para Chile".

https://twitter.com/Parisi_oficial/status/1468778781221568514 Dada la decisión de @gabrielboric d despreciar nuestra invitación a conversar con nuestra comunidad, haremos el programa de igual manera y DESMENUZAREMOS su plan de Gobierno en DETALLE y el impacto que podría tener para CHILE.



Domingo 21:00 hrs #CandidatoLlegoTuHora — Franco Parisi (@Parisi_oficial) December 9, 2021

El expresidenciable por el Partido de la Gente (PDG) había invitado tanto a Boric como a Kast, su rival en el balotaje, para que ambos puedan exponer su programa de gobierno y así despejar las dudas de algunos votantes respecto a quién apoyar en la segunda vuelta del 19/12.

Pero la decisión de no acudir a la instancia por parte de Boric no solo molestó al mismo Parisi, si no que también al mismo Kast, quién sí acudió y fue parte del programa online en su momento.

"Me parece incorrecta la decisión de Gabriel Boric. Él hace más de una semana había comprometido su asistencia. La idea era de que este programa nos pudiera entrevistar a los dos, teniendo claro que uno de los conductores era un expresidenciable", indicó el candidato del Frente Social Cristiano.

Y agregó:

Yo creo que claramente ningunear a cerca de un millón de chilenos que optaron por Franco Parisi, con todas las condiciones que conocemos que le afectan: el no haber estado en Chile, el tener una deuda que tiene que pagar, claramente es ningunear por quienes optaron por votar por Franco Parisi. Lamento la actitud de Gabriel que es reiterativo en este momento Yo creo que claramente ningunear a cerca de un millón de chilenos que optaron por Franco Parisi, con todas las condiciones que conocemos que le afectan: el no haber estado en Chile, el tener una deuda que tiene que pagar, claramente es ningunear por quienes optaron por votar por Franco Parisi. Lamento la actitud de Gabriel que es reiterativo en este momento

¿Tendrá esta decisión de Boric impacto en los votos que vaya a recibir? El problema, y la sorpresa, es el impacto que tiene Bad Boys, un programa por Youtube, en el escenario político electoral en Chile, a tal modo que condiciona a la política tradicional, movilizando las redes y agitando la agenda de opinión pública.

"Estamos promediando entre 2 y 3 millones de reproducciones en nuestros últimos programas, pero ahora esperamos tener un récord de audiencia", dijo el ingeniero comercial Giancarlo Barbagelata, 1 de los 4 panelistas de Bad Boys, al diario chileno La Tercera.