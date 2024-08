Fuerte repudio contra ministro israelí: Dijo que es "justificado y moral" el hambre en Gaza

Smotrich se convirtió en ministro de Finanzas y ministro de Defensa tras un acuerdo de coalición entre su partido político de extrema derecha (Sionismo Religioso) y el partido Likud del primer ministro Benjamín Netanyahu.

image.png Cuando Smotrich ingresó al gobierno de coalición con Netanyahu, legalizó puestos de avanzada de colonos judíos -previamente no autorizados- y marginó de lleno a la comunidad palestina a los que no les permitió realizar más asentamientos.

La Administración Civil dentro del Ministerio de Defensa a cargo del ministro Smotrich es la principal responsable de la planificación y la construcción en la zona C de Cisjordania –el 60% de los territorios palestinos ocupados bajo pleno control administrativo y de seguridad israelí–, así como de la aplicación de medidas contra las construcciones no autorizadas, ya sea por parte de colonos israelíes o palestinos, según lo precisó The Guardian.

"Quiero decirlo hoy de forma clara: la misión de mi vida es frustrar cualquier posibilidad de establecer un Estado palestino en el corazón del país. Es la razón por la que entré en la vida pública", sentenció en mayo pasado.

Occidente y aliados de Israel condenaron a Smotrich

El líder sionista Bezalel Smotrich, mano derecha de la línea ultraortodoxa de la coalición de Netanyahu, sostuvo en una conferencia de prensa de esta semana que Israel estaba siendo obligado por la comunidad internacional a permitir el ingreso de alimentos y de medicinas a Gaza para los civiles.

Traemos ayuda porque no tenemos otra opción. Nadie nos permitirá provocar que dos millones de civiles mueran de hambre, aunque sea justificado y moral, hasta que nos devuelvan a nuestros rehenes...Hoy vivimos en una realidad determinada: necesitamos legitimidad internacional para esta guerra Traemos ayuda porque no tenemos otra opción. Nadie nos permitirá provocar que dos millones de civiles mueran de hambre, aunque sea justificado y moral, hasta que nos devuelvan a nuestros rehenes...Hoy vivimos en una realidad determinada: necesitamos legitimidad internacional para esta guerra

image.png Niños palestinos hacen cola para recibir alimentos distribuidos por organizaciones de ayuda en Gaza © Abood Abusalama/AFP/Getty Images

Ante tales dichos, el embajador de Alemania en Israel, Steffen Seibert, los calificó de “atroces” y el Ministerio de Asuntos Exteriores francés los tildó también de “vergonzosos”.

Del mismo modo, la Unión Europea (UE) calificó sus comentarios de “más que ignominiosos”. “Hacer morir de hambre deliberadamente a civiles es un crimen de guerra”, declaró la UE a través de un comunicado.

Es más que ignominioso que el Ministro Smotrich diga que ‘podría estar justificado y ser moral’ permitir que Israel ‘provoque que dos millones de civiles mueran de hambre’ hasta que ‘los rehenes sean devueltos (UE) Es más que ignominioso que el Ministro Smotrich diga que ‘podría estar justificado y ser moral’ permitir que Israel ‘provoque que dos millones de civiles mueran de hambre’ hasta que ‘los rehenes sean devueltos (UE)

“Demuestra, una vez más, su desprecio por el derecho internacional y por los principios básicos de la humanidad”, añadió.

Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, fue contundente: “El derecho internacional no podría ser más claro: hacer morir de hambre deliberadamente a civiles es un crimen de guerra. No hay justificación alguna para las declaraciones del ministro Smotrich y esperamos que el gobierno israelí en su conjunto se retracte y las condene”.

Biden pide a Israel que no lo traten de estúpido

La Casa Blanca está enfurecida y se siente humillada por los excesos de Netanyahu en la guerra en Gaza -detrás de la supuesta legítima defensa de su Estado-: es que a Joe Biden su apoyo y lealtad le costó que parte de su bancada progresista se alejará del gobierno.

Joe Biden le advirtió al premier Netanyahu que frenaría su apoyo a Israel si desacataba el Derecho Internacional o no garantizaba la seguridad de los civiles palestinos (al no bombardear campos de refugiado) o atacaba la ciudad de Rafah: pero el primer ministro se le rio en la cara por esto días.

image.png

Es que el gobierno de Israel claramente desautorizó a Biden, el principal financista de su Ejército, al no garantizar la seguridad de la población civil en Gaza y porque sus tropas estarían usando fósforo blanco en entornos civiles (prohibido por la Convención de Uso de Armas). Otro punto del distanciamiento de la gestión de Biden radicó en el ataque israelí al consulado iraní en abril y por las últimas 'neutralizaciones' de terroristas en territorios que no son Gaza (Beirut y Teherán).

Además, la gestión de Netanyahu parece hacer oídos sordos al reclamo de USA y otros países como Turquía para que aumente el flujo de ayuda humanitaria a Gaza. Más aún, cuando el paso fronterizo Rafah (del lado de Egipto) se ha visto cerrado por el asedio israelí en tal ciudad gazatí, algo que le pidió Joe Biden encarecidamente que no lo deplegara: y tenía razón porque la actual hambruna ha diezmado a la población que sobrevivió a los bombardeos.

image.png Casa Blanca en alerta máxima ante una nueva escalada. La misma se encendió, la semana pasada, cuando Israel abatió al líder de Hamás en Teherán, un día después de efectuar un símil ataque en Beirut que mató a un alto comandante de la milicia chiita libanesa Hezbollah.

En ese sentido, también el presidente de Turquía, Erdogan, condena los crímenes de lesa humanidad a civiles en Gaza y se suma a la demanda de Sudáfrica contra Israel por el genocidio palestino. "Ya no hay palabras para describir el genocidio sufrido por el pueblo palestino en Gaza", señaló.

El gobierno de Turquía presentó este miércoles 7 de agosto una apelación ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CPI) para sumarse a la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por genocidio, según lo comunicó el mandatario Recep Tayyip Erdogan. La misma CPI emitió varias órdenes de arresto por los crímenes en Gaza contra Benjamin Netanyahu y también contra el ministro de Defensa israelí, Yaov Gallant, como reveló Urgente24.

Erdogan lo comunicó este martes en su discurso post reunión de gabinete. El mandatario turco hace algunas semanas amenazó a Israel con "invadirlo" tras la escalada con Irán y los excesos de Netanyahu en nombre de la legítima defensa de su país (por bombardear la embajada iraní en Damasco y adentrarse en jurisdicciones de Beirut y Teherán por ir detrás de líderes de Hamás y Hezbollah)

image.png El ataque aéreo de Israel contra el consulado iraní en Damasco complicó el panorama e involucró oficialmente a más actores en la contienda.

