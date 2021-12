Frontera con Paraguay: Oficializaron corredores seguros

Requisitos para menores en la frontera Argentina - Paraguay en Formosa

"Para los menores de 18 años argentinos, residentes en el país y extranjeros no residentes que no están vacunados o presentan esquema incompleto de vacunación, la excepción de permanecer aislados aunque se les recomienda no realizar actividades grupales ni concurrir a eventos grupales o masivos durante los primeros siete (7) días contados desde su arribo al país. Desarrollar sus actividades sociales y/o laborales y/o comerciales y/o deportivas extremando la observancia de las medidas de prevención y cuidado, por el plazo de DIEZ (10) días computados desde la toma de muestra de la prueba PCR negativa en origen, realizada dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas previas al embarque, quedando prohibido durante ese lapso concurrir a eventos masivos, o utilizar el transporte colectivo de pasajeros terrestre, salvo en las situaciones expresamente autorizadas. En el caso que el hisopado del séptimo día resulte DETECTABLE a SARS-CoV-2, que deberán cumplir cuarentena durante 10 días en un CAS u hospital según corresponda, de acuerdo al protocolo sanitario provincial vigente. El laboratorio interviniente provincial deberá arbitrar los medios para secuenciar genómicamente la muestra en el laboratorio nacional de referencia".