Estalló la polémica: "Jesús fue el primer comunista"

Sus 12 reglas, explica Wikipedia, pueden compararse superficialmente con los Diez Mandamientos, pero solo se superponen marginalmente. A diferencia de los Diez Mandamientos, las reglas del Código no eran de conducta concreta; fueron declaradas como reglas de actitud. Por ejemplo, "No cometerás adulterio" de Moisés corresponde vagamente a "El respeto mutuo en una familia, la preocupación por la crianza de los niños" del Código. El "No robarás" puede ser ligeramente igualado a "Preocupación de todos sobre la preservación y multiplicación de la riqueza común".