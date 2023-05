Estados Unidos multa a McDonald's por explotación infantil

image.png

Mientras que, Bauer Food LLC con 10 McDonald's cometió un hecho gravísimo de explotación infantil: 2 niños de 10 años trabajaban sin remuneración en jornadas hasta la medianoche y hasta utilizaban la freidora, por lo que el Departamento de Trabajo le aplicó multas de US$$39,711.

Cabe destacar que de acuerdo con la Ley de Estándares de Trabajo Justo (FLSA) en Estados Unidos se puede comenzar a trabajar a partir de los 14 años. Pero entre los 14 y 15 los niños no deben trabajar más de 3 horas en un día escolar y no más de 8 horas los fines de semana, es decir, 18 horas a la semana escolar y no más de 40 en una semana no escolar. Nunca el ingreso laboral puede ser antes de la 7 a.m. ni la finalización superar las 7 p.m –con excepción del Día del Trabajador y el 1 de junio que puede extenderse sólo dos horas extras –

