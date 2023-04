Biden y el asilo migrante limitado, al final del "Título 42"

"Todo el modelo es llegar a las personas donde están, eliminar a los contrabandistas y hacer que eviten el peligroso viaje que muchos no hacen”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en una conferencia de prensa el jueves junto con el secretario de Estado, Antony Blinken, tras anunciar las nuevas reglas de la administración. "Déjame ser claro. Nuestra frontera no está abierta y no lo estará después del 11 de mayo”, lanzó.