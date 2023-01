Encontrada caja negra del avión que necesitó 10 segundos más

En la 'caja negra' se encuentra el 'Registro de radar de vuelo' y el 'Registro de vista de cabina'.

Según el portavoz Niraula, la 'caja negra' ha sido entregada al ejército de Nepal. La autoridad dice que la caja negra será llevada hoy a Katmandú y enviada a la Comisión de Investigación de Accidentes.

El Ministerio del Interior ha informado que la bandera nacional ondea a media en la hora de luto, expresando el dolor por el accidente aéreo ocurrido en Pokhara, Kaski.

El Ministerio ha informado que el 25to. Día Nacional de la Seguridad en Terremotos, que se iba a celebrar hoy lunes, también ha sido pospuesto por el Comité de la Ceremonia Principal del Día de la Seguridad en Terremotos presidido por el Viceprimer Ministro y Ministro del Interior Ravi Lamichhane debido al accidente aéreo.

Entre las víctimas, se reconoció a una ciudadana de nacionalidad argentina, identificada como Jannet Sandra Palavecino, según la lista difundida por Yeti Airlines y la Autoridad de Aviación Civil de Nepal.

En las fotos de su perfil de Facebook ella siempre reflejó su pasión por los viajes de montaña, así como por el cicloturismo: "Me apasionan las montañas. Rodar mi bici en cicloturismo. Amo mi huerta y el campo. ¡Me gusta pintar!".

Según reveló una amiga suya al diario La Nación, "ir a Nepal era su sueño como montañista. Era una excelente mujer. Una gran montañista en Neuquén. Era una guerrera de verdad", la describió.

Con estudios en la Universidad Nacional de La Plata, Palavecino logró mantener un negocio, paralelo al hotel familiar, de venta de productos naturales al que llamó Suizo Natural - Green Market. El mismo se transformó en un éxito por la venta al público y por internet.

Tal como en todo accidente de estas características, se mezclan los relatos del infortunio técnico del avión y las tragedias personales de las víctimas.

Según un controlador de tráfico aéreo, la pista del Aeropuerto Internacional de Pokhara ha girado de este a oeste. La pista 3-0 es la pista este y la pista 1-2 es la pista oeste. La aeronave, que inicialmente solicitó permiso para aterrizar desde el este (Pista 3-0), luego giró para aterrizar desde el oeste (Pista-1-2).

Aterrizar desde la pista 3-0 significó que el avión luego dio la vuelta para aterrizar desde 1-2. El accidente ocurrió mientras volaba por el cielo sobre el antiguo aeropuerto", dijo el controlador, "el avión habría llegado a la pista en 10 segundos.

El sueño de Pokhara de tener un aeropuerto internacional propio llevaba casi 5 décadas, y se cumplió hace 15 días (01/01/2023). La celebración ha quedado trunca porque ha sucedido el peor accidente en la historia de Nepal.

Relato del controlador aéreo:

Le dije que aterrizara desde la pista 3 (0). Todo estaba bien hasta entonces. El capitán dijo que no había problema pero luego el capitán dijo que giraría desde el oeste ya que no había aviones en el cielo hacia el oeste. Les hemos permitido venir desde el oeste, pero se encontraron con un accidente mientras hacían la maniobra.

Según el controlador de tráfico aéreo, la pista del Aeropuerto Internacional de Pokhara se extiende de este a oeste. El aeropuerto permite despegar y aterrizar desde ambas direcciones. Es más fácil aterrizar desde el este peero después de que el aeropuerto entró en funcionamiento, algunos aviones están aterrizando desde el oeste, lo que requiere 'dar la vuelta'