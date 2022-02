El México de AMLO el país más mortífero para los periodistas

El rival y excandidato a la presidencia en las elecciones de 2018, Ricardo Anaya Cortes, denuncio que AMLO y Morena llegaron al poder gracias a haber operado con organizaciones criminales, en su mayoría organizaciones lideradas por los jefes de los carteles de narcotráfico más grandes de México. Un ejemplo, según Cortes, es la extraña liberación de varios narcotraficantes como el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, en 2019.

Tenemos un presidente que cuando atrapan a un delincuente dice 'suéltenlo', pero cuando un reportero revela algo que no le gusta dice 'acábenlo'. Luego nos preguntamos por qué los criminales operaron a favor de Morena. ¡Ya basta de abrazar delincuentes y atacar opositores!

Los ataques de AMLO a los medios de comunicación se producen en un momento en que los periodistas mexicanos se enfrentan a una ola de violencia sin precedentes.

AMLO por su parte cada vez decide en rematar más fuerte en contra de los periodistas. El odio generado por el presidente de México hacia los periodistas de la oposición se ha vuelto tal, que presuntos “lazos” con el narcotráfico y las mafias detrás de estos, los asesinatos de periodistas responden a un intento de acallar las críticas del presidente mexicano y también de evitar que sus seguidores vean la realidad de la cuestión. AMLO podría ser un títere más del fenómeno del narcotráfico que penetra cada vez más dentro de México.

Las “mañanitas” polémicas

El triángulo entre el gobierno, la prensa y el crimen organizado cada vez se vuelve más violento y preocupante para la población y a cualquier otro opositor del oficialismo. En sus conferencias de prensa matutinas incluye un segmento ocasional llamado “quién es quién de las mentiras”, en el que nombra y avergüenza a los reporteros a los que acusa de comerciar “noticias falsas”.

No dejarse engañar de que es distinto este periodista y este periodista, que este otro. No, es como antes que se decía que un partido era distinto a otro, no, son iguales. Unos corruptos e hipócritas, y los otros corruptos y cínicos. Es lo mismo en el periodismo", dijo

Cuando se le preguntó el mes pasado sobre los asesinatos, el presidente de México dijo que se investigarían los casos. Luego arremetió contra sus oponentes políticos y que esperaba que no utilizaran la violencia contra los periodistas para “atacar a su administración.” Según el, AMLO alega que los ataques provienen de medios que siguen intereses políticos y que están bajo presiones por intereses económicos que buscar deslegitimar su autoridad política, dentro de ellos, grupos conservadores y grupos de la izquierda inclusive.

En México más de 90% de los homicidios de periodistas permanecen impunes, según organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

Las vinculaciones de AMLO con el narcotráfico ya no son ninguna noticia.

Según lo informado por Urgente24, el presidente de México había pagado 22,48 millones de pesos a la empresa Estancia Infantil Niño Feliz S.C. vinculada al narcotraficante Ismael Zambada García alias "El Mayo”, líder del Cartel de Sinaloa, y su familia, la cual se encuentra boletinada desde 2007 a la fecha en la lista Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos como parte de los operadores financieros y negocios utilizados por el Cartel de Sinaloa para lavar dinero u ocultar ganancias de origen ilegal.

Las relaciones contractuales entre el gobierno de AMLO y la empresa, vigentes al menos hasta diciembre de 2021, fueron reconocidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de una solicitud de información que formulé en base a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

protestas mexico.jpg Protestantes piden la renuncia de AMLO.

Sin miedo

A pesar de la represión y persecución, miles de periodistas, fotógrafos y camarógrafos han estado protestando en las calles de Ciudad de México estos últimos días, a favor de la libertad de expresión y pidiendo justicia por sus compañeros asesinados en circunstancias misteriosas.

Organizaciones internacionales como el Comité de Protección a Periodistas y Human Rights Watch se sumaron a las críticas. También lo hizo el ultraconservador senador de USA de origen latino, Ted Cruz, quien afirmó que en México existe "una profundización de la agitación civil" y le pidió al presidente de USA, Joe Biden, presionar a su homólogo mexicano para frenar la violencia contra periodistas.

Pero fue su reportaje del mes pasado sobre el hijo del presidente, de 41 años, el que parece haber tocado un nervio particular de AMLO.

Vendidos, sesgados y pretenciosos, que están alineados con mis enemigos políticos. Vendidos, sesgados y pretenciosos, que están alineados con mis enemigos políticos.

https://twitter.com/Pajaropolitico/status/1496129942131728389 Dice @lopezobrador_ que, al igual que con los partidos, con los periodistas es lo mismo: "unos corruptos e hipócritas, los otros corruptos y cínicos". pic.twitter.com/BmLdFOxgBC — Animal Político (@Pajaropolitico) February 22, 2022

El reportaje del mes pasado sobre el hijo del presidente, de 41 años, el que parece haber tocado una debilidad particular de AMLO. Se levantaron acusaciones en contra de su hijo por corrupción, luego de descubrir que el junto a su esposa vivieron en una mansión en Texas perteneciente a una empresa contratista de la petrolera PEMEX.

En el caso de que se abriera la carpeta de investigación, no hay ningún problema, todos debemos comparecer ante la autoridad y el que nada debe nada teme. Esto ha quedado de manifiesto que es una campaña de desprestigio, con la máxima del hampa del periodismo según la cual, lo repito y lo repito y lo seguiré repitiendo, la calumnia, cuando no mancha, tizna", dijo López Obrador sobre el asunto

Denuncia que toco el nervio de AMLO, haciendo que arremate aun mas fuerte desde lo personal a los periodistas que hicieron publica la situación de su hijo, planteando que es todo un montaje ara desprestigiarlo a él, su familia y a su gobierno.

Entre las denuncias presentadas, se encuentra una de la dirigencia del Partido de Acción Nacional (PAN), principal opositor de AMLO:

La historia alegó que José Ramón López, quien se desempeñó como coordinador de campaña de la candidatura presidencial de su padre en 2018, vive en una mansión en las afueras de Houston, Texas, y conduce un Mercedes blanco que vale casi 70.000 dólares.

Ramón López es dueño de un negocio de chocolate artesanal junto con dos de sus hermanos. El informe también encontró que en 2019 y 2020, él y su esposa vivieron en una residencia de lujo cercana, propiedad de Keith Schilling, quien fue ejecutivo de la compañía petrolera Baker Hughes, que tiene contratos lucrativos con la petrolera estatal mexicana, Pemex.

https://twitter.com/_30JR40_/status/1495406987881951240 Documentos desmienten la campaña contra la familia de hijo de AMLO https://t.co/3MIDuMY0RN pic.twitter.com/GQGvqHdFNT — José Ramón López Beltrán (@_30JR40_) February 20, 2022

Sin embargo, la oleada de violencia contra los periodistas opositores a AMLO continuara por una buena temporada si el presidente de México, el cual asumimos se encuentra muy controlado por las mafias narcotraficantes, continua con su oleada de odio y rechazo hacia los periodistas, que buscan hacer llegar a la luz la realidad sobre su país para que su ciudadanía se informe sobre lo que realmente esta ocurriendo en la realidad de México. Sumido en un triangulo entre el gobierno, los narcotraficantes y los periodistas, la ciudadanía se encuentra acorralada en una situación que aparentemente, no tiene escape.