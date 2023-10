El mejor rapero en español es venezolano, según Rolling Stone

Vale destacar que, en agosto, Canserbero también fue seleccionado como uno los mejores raperos hispanohablantes por la revista Billboard. Pero, ¿Qué escribió Rolling Stone sobre este artista?

El mejor rapero en español

Acerca de Canserbero, en Rolling Stone han destacado sus letras transcendentales que dieron 'vida' a canciones con grandes historias.

"Con letras profundas, una voz inconfundible y una actitud de sólida autenticidad, Canserbero necesitó poco tiempo para convertirse en una de las figuras emblemáticas del rap en América Latina. Sus canciones cuentan historias complejas y oscuras, son reflexiones sesudas en torno a la vida, la muerte, la injusticia y las calles", indican.

Y continúan: "Su sensibilidad social resulta evidente en canciones como ‘Guía para la acción’: “Entiendan que yo no soy un tutor, soy sólo un chamo con valor que quisiera un mundo mejor / Soy alguien que se molesta cuando ve persona cuya meta es un carro lujoso en vez de una mejora / Y es que yo también quiero mi casa con piscina, pero más quisiera no ver más niños en la esquina…”.

Otra de las canciones de Canserbero que resalta Rolling Stone se titula 'Es Épico', uno de los temas más famosos del rapero venezolano debido a la historia que cuenta o de como "supuestamente" predijo su muerte en esa canción.

"En ‘Es épico’ rapeaba diciendo, “Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie / A menos que me convierta en un muerto / Hoy voy a vengar a mi hermano, como le juré a mi padre / Diente por diente, ojo por ojo es esto / Una bicha prestada, porque no soy hampa, pero la rabia que siento no escampa / Es tanta que me ahoga”, y mostraba un alma inquieta y torturada por su historia personal".

Finalmente, desde Rolling Stone mencionaron el gran legado de Canserbero y el vacío que deja tras su muerte que conmocionó al mundo.

"La trágica muerte de Canserbero podría verse erróneamente como una justificación para la gloria de su leyenda, pero él tuvo un espíritu enorme, responsable de legado tan grande como el vacío que la escena ha sentido desde su partida; “Más buenos oyentes y menos malos MC’s, es lo que en verdad hace falta aquí para poder surgir”, decía en ‘Campesino’, para luego recordarnos que “Solo rimar no es un talento, caballero / Rimar verdad y vivir con humildad es el mayor, único y supremo talento verdadero”. Recordar estas palabras es la mejor la forma de rendir tributo a la obra de un grande".

La lista completa de Rolling Stone

Ahora bien, el reconocimiento de la revista Rolling Stone incluye a las siguientes figuras que han puesto en alto el rap en español. He aquí la lista completa de los más importantes de este género en nuestro idioma:

Canserbero Kase.O Nach Vico C Ana Tijoux Control Machete Mala Rodríguez Los Aldeanos Orishas Tego Calderón Violadores del Verso Akapellah Residente Rocca Arianna Puello Alcolirykoz Lil Supa Mexicano 777 Rxnde Akozta La Etnnia El Chojin SFDK Gabylonia Illya Kuryaki and the Valderramas Cartel de Santa ToteKing WOS Alemán 7 notas 7 colores Trueno Santa Fe Klan Norick Original Juan Foyone Apache Aczino Gera MX Rapper School Daddy Yankee N. Hardem Crack Family Las Ninyas del Corro Hispana Mare Advertencia Lirika Rapsusklei Portavoz Tempo Lápiz Conciente Snow Tha Product Bocafloja

