El Ejército de Afganistán, millonario fracaso del Pentágono

La primera tiene que ver con la logística e infraestructura. La primera es crucial para ganar la guerra y es aún más importante que los soldados en el campo de batalla. Durante años, los expertos advirtieron sobre el estado de la logística del ejército afgano, pero nadie escuchó.

El combustible fue otro problema particular: casi la mitad estaba siendo robado. Los mandos militares de USA responsables del suministro de combustible a las fuerzas afganas no actuaron para garantizar su fluidez. A partir de abril de 2021, las líneas de suministro de combustible del ejército afgano simplemente se desintegraron.

Lo mismo pasó con los vehículos suministrados por USA a las fuerzas afganas. Fueron tirados porque no habían expertos que los arreglen, era muy complicado conseguir los repuestos y el mantenimiento era demasiado caro.

La segunda razón se refiere al problema de los santuarios insurgentes. Desde el principio, la planificación de las fuerzas armadas afganas no incluyó capacidades para vigilar la frontera con Pakistán. Esto significaba que las fuerzas armadas afganas no tenían capacidad para frenar a los talibanes que se entrenaban al otro lado de la frontera y los militares tampoco la tenían para atacar las líneas logísticas.

La tercera y última razón de por qué el ejército afgano cayó tan rápido se debe al liderazgo y las instituciones.

Una regla general es que la lucha contra la insurgencia requiere un soldado o policía por cada 50 habitantes; en Afganistán, eso habría supuesto unos 500.000 efectivos. En cambio, los donantes internacionales ofrecieron financiar un ejército de 70.000 efectivos y una fuerza policial de 62.000.

En 2006, cuando resurgió la insurgencia talibán, apenas había 60.000 policías y tropas afganas. Y al tener que reclutar tantas personas en tan poco tiempo, fueron desplegados soldados sin ninguna formación y con un liderazgo deficiente.

Además, las unidades del ejército afgano fueron "entrenadas y asesoradas para confiar en el apoyo aéreo cercano cuando combaten", pero la realidad de la Fuerza Aérea Afgana significaba que los recursos necesarios simplemente no estaban disponibles.

La imagen de Biden en el extranjero

No sólo la imagen interna del mandatario demócrata está en crisis sino, también, la internacional.

"Su objetivo de reavivar las relaciones de Estados Unidos con sus aliados tras declarar que "América ha vuelto" tras la administración Trump se ha complicado por la consternación ante la posibilidad de que los intérpretes y otros trabajadores que ayudaron a las tropas estadounidenses durante 20 años puedan quedarse atrás para enfrentarse a las represalias de los talibanes", explica CNN.

La retirada de Afganistán es un golpe terrible para la credibilidad de USA, para su fiabilidad como socio, y para su posición moral en asuntos internacionales. La posición de impotencia de estos momentos del país norteamericano frente a una "milicia de trapo", como la denomina CNN, es difícil de aceptar para aquellos que sirvieron en uniforme, muchos lo ven como una traición.

Pero Biden no está siendo responsabilizado por los errores de las tres administraciones anteriores.

La administración de Donald Trump dejó a USA con una guarnición esquelética y envenenó las relaciones con Kabul al negociar con los talibanes a espaldas del gobierno, sostiene CNN.

Pero para The Economist, Biden no tenía por qué atenerse a los Acuerdos de Doha. Si ya, en principio, no cumplió con el calendario de retirada original, podría haberse negado a cumplir lo demás. Los talibanes no estaban cumpliendo su parte del trato, la excusa perfecta para USA de hacer lo mismo.

Los hechos aberrantes de los últimos días, como personas prefiriendo morir cayéndose de un avión en lugar de quedarse en Afganistán, además de dañar la famosa competencia de Biden, pusieron de manifiesto la frialdad que hay detrás de una política exterior que incluye elementos del enfoque "American First" de Trump, afirma el sitio de noticias estadounidense.

El actual fracaso de Joe Biden con la población afgana

Ya es muy tarde para salvar Afganistán, pero todavía hay tiempo para ayudar a su pueblo, sostiene The Economist.

Al presidente estadounidense lo que se le pide es que responda por cosas en las que podía influir: el esfuerzo de evacuación mal planificado, el fracaso en acelerar la tramitación de visados para miles de afganos y la oportunidad perdida de sacar a los ciudadanos estadounidenses antes.

Y, además de eso, a Biden se le pide que no menosprecie el esfuerzo de los afganos que fueron los que más sufrieron en esta guerra y los que más vidas perdieron.