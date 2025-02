Confirmado: USA y Rusia se reunirán en Arabia Saudita por Ucrania

Conversaciones de Donald Trump con Rusia

El 12 de febrero, Trump mantuvo llamadas separadas con Putin y Volodymyr Zelenski, anunciando luego su acuerdo para iniciar conversaciones de paz. Zelensky ha reiterado, incluso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que cualquier negociación sobre Ucrania debe incluir a su país. Sin embargo, Keith Kellogg, enviado especial de Trump para Ucrania y Rusia, afirmó el 15 de febrero que Europa no tendrá un rol en las mesas de diálogo.

Zelensky, tras reunirse con el vicepresidente estadounidense JD Vance en Alemania, declaró que Ucrania no fue invitada a las conversaciones en Arabia Saudita y que no dialogaría con Rusia sin consultar a sus aliados estratégicos. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio, el asesor de seguridad Mike Waltz y el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff viajarán a Arabia Saudita, según confirmó el congresista Michael McCaul a Reuters, aunque no se especificó con quiénes se reunirán del lado ruso.

McCaul señaló, durante la Conferencia de Múnich, que el objetivo es organizar un encuentro entre Trump, Putin y Zelensky para "lograr la paz y terminar el conflicto". Una fuente cercana a los planes confirmó las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y rusos en Arabia Saudita, mientras que el Departamento de Estado no ha emitido comentarios.

Trump, quien asumió el 20 de enero, prometió acelerar el fin de la guerra en Ucrania. Sus llamadas del 12 de febrero a Putin y Zelensky generaron inquietud en Europa, donde temen ser excluidos del proceso. Estos temores se reforzaron cuando el enviado de Trump indicó que Europa no tendría participación, tras enviar un cuestionario a capitales europeas sobre garantías de seguridad para Kiev.

Acuerdos y contexto actual

El 17 de febrero, Rubio y el canciller ruso Sergei Lavrov conversaron y acordaron mantener contactos regulares para preparar la cumbre Trump-Putin, según el Ministerio de Exteriores ruso. Zelensky anunció una visita a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Turquía, pero descartó reuniones con funcionarios estadounidenses o rusos durante el viaje.

En el terreno, Rusia controla un 20% de Ucrania y avanza lentamente en el este, mientras Kiev enfrenta escasez de tropas y busca mantener territorio en el oeste. Moscú exige que Ucrania ceda territorios y adopte neutralidad permanente; Kiev demanda la retirada rusa de las zonas ocupadas y garantías de seguridad (incluyendo posible membresía en la OTAN) para evitar futuros ataques.

