Con sus novedosos drones, Irán hace temblar el status quo

¿Cuál es el objetivo de Irán?

El analista en seguridad de Medio Oriente, Seth J. Frantzman, explica en su libro "Drone Wars: Pioneers, Killing Machines, Artificial Intelligence and the Battle for the Future" (La guerra de los drones: pioneros, máquinas asesinas, inteligencia artificial y la batalla por el futuro) que el objetivo de Irán era crear un ejército de drones independiente, como lo había hecho Israel en la década de 1980, proporcionando a Teherán la impunidad de la que Washington disfrutaba anteriormente. Y, luego de esto, usarlos para acosar a sus enemigos.

Los ataques con drones han tenido como objetivo a USA, Israel, Arabia Saudita y organizaciones extremistas sunitas en Siria e Irak.

El desarrollo de drones concuerda con el antiguo espíritu iraní que vincula el progreso científico y tecnológico, la fabricación independiente y la autosuficiencia dentro de lo que al líder espiritual Ali Khamenei le gusta llamar la "economía de resistencia".

De acuerdo a lo detallado por WSJ, el programa de aviones no tripulados de Irán se remonta a Iran Aircraft Manufacturing Industries, una empresa controlada por militares que dirige una fábrica aeroespacial en Isfahan, en el centro de Irán.

La planta fue establecida originalmente en la década de 1970 por el contratista de defensa estadounidense Textron para fabricar helicópteros militares en un momento en que el monarca gobernante de Irán, Shah Mohammad Reza Pahlavi, era un aliado clave de Washington en la región.

Iran Aircraft Manufacturing controla una entidad poco conocida llamada Compañía de Diseño y Fabricación de Aeronaves Ligeras, que desarrolla drones de alta tecnología, según muestran los registros corporativos iraníes. La compañía está presidida por el general Hojjatulah Qureshi, agrega el diario estadounidense.

Los iraníes se especializan en hacer réplicas, buenas o menos, de sistemas de armas avanzados producidos en otros países, basados en la ingeniería inversa de estas armas. Algunos de los productos finales no cumplen con los estándares occidentales, pero Irán cree que los resultados son suficientes.

Los drones son relativamente fáciles de operar, requieren pequeñas tripulaciones de lanzamiento y son fáciles de mover entre sectores y organizaciones. Y, además, es fácil entrenar a los soldados para operarlos.

Según informa el periódico israelí Hareetz, drones iraníes se dividen entre misiones de recopilación de inteligencia y misiones de ataque/suicidio. Tienen diferentes rangos, desde aerodeslizadores con un alcance de 15 kilómetros hasta drones que pueden volar 1.700 kilómetros.

En un artículo para el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres, el analista Fabian Hinz describe las entregas de aviones no tripulados a las milicias como parte de la estrategia asimétrica de Irán diseñada para compensar las debilidades militares del país. Hinz percibe un enfoque iraní que combina el contrabando de armas, la fabricación en los países objetivo y la instalación de kits de precisión para mejorar los cohetes.

¿Por qué afecta el equilibrio en Medio Oriente?

Teherán esbozó un arco de países en los que quería proyectar su influencia que comenzaría con el "extranjero cercano" en Irak y se extendería a muchos más.

Según una encuesta publicada este año en el sitio web Iran Primer, en 2004 los iraníes comenzaron a transferir drones y repuestos a sus socios en al menos cuatro partes de Medio Oriente: Líbano, Irak, Yemen y la Franja de Gaza. También se introdujeron de contrabando drones a Venezuela.

El diario WSJ detalla que un informe confidencial preparado para el gobierno británico por C4ADS, un grupo de expertos con sede en Washington, encontró que Irán ha podido armar con éxito a sus aliados hutíes en Yemen utilizando una red de empresas comerciales de todo el mundo para adquirir componentes, incluidos algunos que han evadido sanciones.

Un funcionario israelí dijo al periódico estadounidense que USA y otras naciones occidentales estaban subestimando los riesgos del programa de aviones no tripulados de Irán y les pidió que tomen medidas más agresivas.

Washington pasó tanto tiempo envolviendo drones con tecnología para matar insurgentes que habían ignorado la importancia de combatir a los Estados que los poseen.