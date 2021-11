Chile estrena 2da temporada de cazadores sedientos de poder

La UDI ya dio su respaldo a Kast, pero pidió que se realizaran modificaciones al programa que se presentó durante la primera vuelta, el cual recibió grandes críticas por su propuesta de eliminar el Ministerio de la Mujer y de rebajar impuestos, además de una falta de propuestas medioambientales.

En esta línea, esta mañana (23/11) circuló en el comando de Kast una minuta en la que se establecen algunas "correcciones" al programa, específicamente en estos ejes temáticos.

En 12 puntos, el documento parte por insistir en que ahora se realizará un "plan de gobierno... que nuestro equipo programático va a desarrollar en las próximas semanas", y explicita que "es momento de sumar las propuestas e ideas de los otros candidatos y sectores políticos y, especialmente, de las organizaciones sociales".

En un guiño específico hacia el excandidato de Evópoli Ignacio Briones, la minuta plantea que el plan incluirá "no solo la aspiración de una rebaja impositiva para reactivar el crecimiento, sino también emparejar la cancha en materia de beneficios y exenciones tributarias que no se justifican, en la línea de lo planteado por varios candidatos".

Además, y en línea con las críticas provenientes de diversos economistas, plantea que "ocuparemos todas las herramientas tributarias y económicas posibles, pero sin sacrificar nunca la responsabilidad fiscal".

Luego, sobre el tema medioambiental, el documento explicita que "el cambio climático es real y la evidencia científica que demuestra el impacto humano en esta emergencia es innegable", cambiando el tono respecto de lo establecido en su programa. En este, se planteaba que "se adoptarán medidas de captura y secuestro de emisiones antropogénicas o cierre de las principales plantas térmicas, en el caso de que se valide fehacientemente la postura climática dominante, que hasta ahora no se aprecia, pues se basa en simples correlaciones recientes".

La minuta agrega que "el crecimiento solo es posible si es sostenible y sustentable, con pleno respeto a nuestro medioambiente y al impacto que tiene en nuestro planeta (...). Nuestro compromiso con el medioambiente es total y nuestro programa está lleno de propuestas innovadoras para cuidar y protegerlo". Y establece que buscarán aprovechar las energías renovables, recursos hídricos, reducir la contaminación y mitigar los impactos ambientales.

Por último, el documento también busca aplacar otro flanco, al afirmar que "mantendremos el Ministerio de la Mujer y lo potenciaremos, enfocando la modernización propuesta en la eliminación de aspectos burocráticos y que los recursos lleguen directamente a las destinatarias de los distintos programas".

"Las mujeres cumplen un rol fundamental y su postergación e invisibilización deben terminar. En nuestro gobierno esta será una prioridad", dice la minuta. "Por lo mismo, nuestra vocación por hacer un Estado eficiente y eliminar la burocracia y la pitutocracia jamás debe entenderse como un espacio para retroceder en los derechos de las mujeres. Nuestro compromiso es claro: el rol que ha cumplido el Ministerio de la Mujer ha sido insustituible, pero se debe avanzar más".

Por su parte, Boric está atacando el talón de Aquiles de su programa: la seguridad. Esta mañana (23/11), el candidato de Apruebo Dignidad reforzó su discurso respecto de la delincuencia y la seguridad pública en su visita a La Pintana.

Sin embargo, uno de los puntos que llamó la atención fue que uno de los acompañantes de Boric a esa comuna era el director ejecutivo de la fundación Chile 21 y experto en seguridad, Eduardo Vergara (Partido por la Democracia - PPD).

Según el diario chileno La Tercera, el exjefe de División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se sumará al equipo de la campaña de Boric y trabajará con la socióloga Lucía Dammert en los temas de seguridad.

"La seguridad y el orden serán cruciales en esta campaña. Justamente porque tras el fracaso en seguridad de este gobierno, y que la candidatura de derecha quiere profundizar, tenemos el imperativo político y la responsabilidad ética de mostrar una alternativa seria y confiable para proteger a las personas. Gabriel nos ha pedido dar prioridad a los barrios más críticos, a trabajar porque las policías estén donde generen mayor valor social, a desarmar los barrios y trabajar por la seguridad como un derecho", aseguró Vergara a La Tercera.

Y agregó: "La ciudadanía quiere respuestas y hoy estas no pueden quedar solo en el populismo, en más cárcel y shows vacíos. Con ello, la seguridad no puede seguir siendo sinónimo de desigualdad, donde la protección y los recursos quedan reservados para quienes más tienen".

¿Quiénes apoyan a Kast?

El candidato del oficialismo, Sebastián Sichel, fue un gran crítico del ultraderechista. Sin embargo, ahora se abre la posibilidad de acercar posiciones.

"Es evidente que por la candidatura de izquierda no voy a votar", afirmó y agregó que tiene "diferencias programáticas con José Antonio Kast", antes de mostrarse "dispuesto a conversar hacia adelante".

Tras conocerse los nombres que estarán en la boleta del próximo balotaje presidencial a realizarse el próximo 19/12, el Partido Regionalista Independiente (PRI) comunicó que apoyará la candidatura de Kast de cara a la segunda vuelta.

A través de un comunicado en donde explican que una vez terminada las elecciones se inició un periodo de reflexión dentro de la colectividad, el PRI señaló: "Apoyamos de forma unánime que el candidato que mejor representa las aspiraciones del centro político en cuanto a modelo de gobierno es José Antonio Kast".

"Chile requiere de acuerdos y del reencuentro de todos los sectores, pero también de una visión clara para recuperar el orden social, la seguridad pública y la estabilidad económica. Y entre los postulantes actuales la persona que hoy encarna esa motivación es precisamente el líder del Frente Social Cristiano", enunció el escrito.

Con lo anterior, el PRI indicó que comenzará un "trabajo en conjunto de cara al balotaje", haciendo un despliegue en terreno, con vocerías políticas y divulgando los contenidos del programa presidencial que lleva por delante el candidato republicano.

Por otro lado, el comunicado emanado desde el Partido Regionalista Independiente declaró que "no nos convertiremos en cómplices pasivos de lo que ocurra en nuestro país y tenemos muy claro lo que no necesita Chile".

"Sin rodeos, creemos que la alternativa que representa el candidato Gabriel Boric, que es apoyada por el Partido Comunista, el Frente Amplio y los sectores más radicalizados de la extrema izquierda tiene motivaciones ideológicas que están lejos del progresismo, del desarrollo y de la libertad", agrega el texto.

Cabe recordar que el PRI apoyó en una primera instancia a Mario Desbordes en las primarias de Chile Vamos. Luego respaldó la candidatura del abanderado de Chile Podemos + (Sichel) y ahora se cuadra Kast de cara a la segunda vuelta presidencial.

Los apoyos a Boric

El candidato de Apruebo Dignidad debe convocar a sus vecinos más cercanos: la centroizquierda, un sector fragmentado y debilitado en las últimas elecciones. El Partido Socialista (PS) le dio respaldo sin condiciones, sin embargo, en la Democracia Cristiana (DC) decidieron estirar el chicle y darle aire a un debate interno antes de tener una postura colectiva.

Hasta ahora, el senador Francisco Huenchumilla ya transparentó su respaldo a Boric, pero en la interna de la DC siguen dolidos por el trato que les dieron desde el Frente Amplio y el PC, la crítica a los 30 años y el desaire que tuvieron en la fallida primaria.

En el caso de la falange, hoy tiene un Consejo General que fijará una Junta Nacional para discutir estos temas, donde hay opciones que van desde respaldar sin condiciones hasta abstenerse, resaltando la postura de oposición que asumirá el partido ante el siguiente Gobierno, sea cual sea.

Eso sí, marcaron el punto de desmarcarse totalmente de un apoyo a Kast.

Sin embargo, las señales de un acuerdo están, y fueron dadas por Carmen Frei, presidenta de la DC, quien recomendará al partido apoyar la candidatura de Boric.

"La Junta Nacional será convocada para los próximos días. En ella propondré que se apruebe el respaldo para Gabriel Boric en segunda vuelta para realizar transformaciones profundas con gradualidad, en paz y en democracia", informó.

Recibí el llamado de Gabriel Boric, nos reunimos en mi casa con el propósito de conversar sobre la elección presidencial. Le expresé claramente que no buscamos posiciones ni cargos en un futuro Gobierno. Fue una conversación clara y franca sobre las necesidades y el futuro de las chilenas y chilenos Recibí el llamado de Gabriel Boric, nos reunimos en mi casa con el propósito de conversar sobre la elección presidencial. Le expresé claramente que no buscamos posiciones ni cargos en un futuro Gobierno. Fue una conversación clara y franca sobre las necesidades y el futuro de las chilenas y chilenos

"Tenemos la convicción que Chile requiere dialogar sobre seguridad pública, libertades personales, protección de los recursos naturales, derechos sociales y gobernabilidad, propuestas que fueron muy bien desarrolladas en el programa de nuestra candidata Yasna Provoste", agregó.

Por su parte, la ex candidata presidencial de Nuevo Pacto Social anunció su respaldo al izquierdista.

"No demoraremos esa decisión como lo hizo el Frente Amplio en 2017, permitiendo la llegada de Sebastián Piñera al gobierno. Por eso, quiero hacer un llamado a todos quienes se sienten parte de nuestra comunidad en la centroizquierda a que comprometan su voto por Gabriel Boric", dijo Provoste.

La senadora ratificó su posición en un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter, en el que señaló que votará en el balotaje "a favor de la paz y del reencuentro, para que la centroizquierda pueda garantizar la democracia y el Estado de Derecho. Votaré ratificando nuestro compromiso con el proceso constituyente y a favor de la no violencia".

Votaré por terminar con la violencia en La Araucanía a través del diálogo y de los reconocimientos a los derechos de los pueblos indígenas. Por lo mismo, el 19 de diciembre votaré por Gabriel Boric Votaré por terminar con la violencia en La Araucanía a través del diálogo y de los reconocimientos a los derechos de los pueblos indígenas. Por lo mismo, el 19 de diciembre votaré por Gabriel Boric

Provoste obtuvo el 5to lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con 815.558 votos (11,61%), siendo superada por Sichel.

El candidato Marco Enríquez-Ominami, que quedó 6to con un 7,6% de los sufragios, fue quien más claramente salió en apoyo de Boric, aunque le advirtió: "Si usted no une, si usted sigue intransigente, perderemos".

El candidato de Unión Patriótica, Eduardo Artés, que terminó 7mo en la contienda con un 1,5% de las preferencias, aseguró que combatirá el "fascismo de Kast", pero declinó respaldar a Boric.

Uno de los sectores relevantes en la economía nacional tomó postura pública: se trata de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) quienes, mediante un comunicado firmado por el presidente del gremio, Patricio Elgueta, llamó a votar por Boric.

"Estamos enfrentados a un reto histórico y debemos estar unidos y con disciplina sindical", comienza el documento, antes de hacer análisis y citar las propuestas que ambos presidenciables han hecho respecto a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), una de las principales fuentes de ingreso del país.

"Hoy nos enfrentamos al escenario real de perder para siempre el Codelco que conocemos desde hace 50 años, un Codelco estatal que es la vida maestra de nuestro país", añade.

Tras reconocer la importancia de Codelco en la vida de los trabajadores, Elgueta invitó a tomar postura:

Hoy no es el momento de medias tintas. O nos comprometemos con nuestro voto y el de nuestras familias y entorno en esta segunda vuelta con el candidato Gabriel Boric; o nos vamos para la casa como cobardes y traidores, que no movieron un dedo para defender para todos los chilenos esta grandiosa empresa como es Codelco Hoy no es el momento de medias tintas. O nos comprometemos con nuestro voto y el de nuestras familias y entorno en esta segunda vuelta con el candidato Gabriel Boric; o nos vamos para la casa como cobardes y traidores, que no movieron un dedo para defender para todos los chilenos esta grandiosa empresa como es Codelco

"Es nuestro momento estelar de saber de qué estamos hechos. Hoy el país en su conjunto espera de los mineros de Chile el mayor de su compromiso. Y ese es justamente el deber patriótico que necesitamos ver cumpliendo en la votación de segunda vuelta para impedir la privatización que tanto decíamos defender", cerró el comunicado.

De acuerdo con el periódico local El Mostrador, una pregunta que ronda en el amplio espectro de la izquierda y la derecha es también cuánto puede influir la presencia de la ex Presidenta Michelle Bachelet en Chile, quien arriba antes de la segunda vuelta. Si bien algunos dicen que Bachelet no se involucrará activamente, otros creen que podrían existir gestos que puedan ayudar a Boric frente Kast.

Ambos candidatos deberán salir a buscar a aquellos votantes de centro y capturar la atención de quienes no asistieron a la jornada electoral.

¿Un guiño a Kast?

Durante la presentación de un nuevo sistema de denuncias electrónicas por Comisaría Virtual, en el Edificio Centenario de Carabineros, Piñera fue consultado por la forma en que asumía la derrota del candidato de su conglomerado, Sebastián Sichel, en los comicios del domingo y si está dispuesto a apoyar a Kast en el balotaje.

"Yo creo que el domingo triunfó la democracia, tuvimos una elección limpia, pacífica, participativa, transparente. Nadie discutió los resultados. Basta ver lo que ocurre en otros países para darnos cuenta que fue un ejercicio de democracia y por tanto triunfó la democracia", afirmó Piñera.

El jefe de Estado agregó que "hoy día hay dos candidatos que aspiran a ser elegidos presidentes de Chile en una segunda vuelta. El gobierno le va a asegurar, en primer lugar a todos los chilenos su derecho a votar y participar, sus libertades, sus oportunidades, y a los candidatos también les va a garantizar que sea una elección en que ellos puedan expresar sus puntos de vista y que los chilenos y chilenas puedan elegir libremente".

Sin embargo, Piñera aclaró que no tiene ninguna intención de hacer "intervención electoral".

"No quiero con esto hacer ningún tipo de intervención electoral, pero yo creo que en Chile hoy día lo que tenemos que proteger es la libertad, la paz, el orden, la tranquilidad, el progreso, la justicia, los derechos humanos, el medioambiente. Esos son los valores que queremos defender e impulsar y eso es lo que hemos hecho como gobierno desde el primer día", aseguró.

En la actividad Piñera también sostuvo que "todos queremos que la delincuencia retroceda y la seguridad avance. Esa es la gran demanda, es la gran exigencia que nos hacen todos los ciudadanos".

Esto se puede entender como un claro guiño a Kast, cuyo plan de gobierno tiene como uno de los ejes principales la seguridad y el orden, en contra posición a Boric.

Piñera concluyó que "para poder cumplir con los ciudadanos, necesitamos que todos y muy especialmente las autoridades condenen en forma clara y categórica todo tipo de violencia. Que en esto no haya ambigüedad, no haya duda. Y también que condenen a quienes de una u otra forma siempre se las ingenian para amparar, para promover, para justificar la violencia".