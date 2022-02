Caos en la frontera Formosa-Paraguay: Ahora hasta neumáticos

Pero además, "es preocupante la falta el insumo clave para poder operar ”, señala Carlos Musante, Director Técnico de CEDOL, quien agrega que:

Además persisten pequeñas variaciones producto de minidevaluaciones del tipo de cambio oficial, que produce leves incrementos de costos en muchos componentes adicionales vinculados al tipo de cambio.

De acuerdo al relato de algunos distribuidores, la marca Fate es una empresa de fabricantes de Argentina que ante el cepo a las importaciones es la que más está abasteciendo a las casas de ventas y a su vez la que más veces y en mayor porcentaje incrementó sus valores.

El contrabando, practica milenaria

En la provincia de Formosa, puntualmente en la ciudad de Clorinda, desde hace años es una práctica habitual que miles de ciudadanos extranjeros ingresen por día a la Argentina por la frontera para abastecerse de toda clase de mercaderías, claramente favorecidos por el cambio.

Recientemente se hizo viral en Twitter un video donde se observa una pequeña barca apilada de neumáticos cruzando el río Paraguay, desde la ciudad de José Falcon, cercana a Asunción, capital del Paraguay. con destino hacia Clorinda, provincia de Formosa.

https://twitter.com/1deEneroManolo/status/1491500623585366016 Venezuela, Cuba, Honduras, BoliviaNO



Cruce limítrofe Paraguay/Argentina.



Antes: contrabando, corrupción decidía.

Ahora: idem, pero no hay Cubiertas en Argentina porque no hay importaciones, porque no hay dólares.

Todo destruyen

Antes: al Transportista honesto

Ahora: a todos pic.twitter.com/H6OBvsdbK8 — Manolo Lamas. (@1deEneroManolo) February 9, 2022

El contrabando en la frontera de Formosa con el Paraguay, como lo mencionamos anteriormente, ha estado desde épocas inmemorables, pero sin dudas es un fenómeno shockeante que la práctica haya llegado al punto de traficar neumáticos. Tal como lo comentaba un usuario en Twitter, ante la oferta hay demanda, oferta que cada vez es menor debido a las políticas comerciales del país, las que termina afectando directamente no solo a los productores y transportistas, sino también al ciudadano regular.

$500 dólares vale aproximadamente un neumático de un camión de mayor demanda que no se consigue en el país, cuando en el Paraguay está a US $250.

Contrabando 2.jpg Contrabando en la frontera Formosa-Paraguay.

La devaluación de la moneda Argentina hace que los productos nacionales, principalmente el combustible, se comercialicen como pan caliente. No hay producto paraguayo que no salga prácticamente las 24 horas del día hacia territorio argentino, la frontera tiene tanto o más movimiento durante la noche ya que el tipo de cambio no ha hecho más que favorecer el comercio de frontera. La evasión que se genera es formidable si se tiene en cuenta que la mitad de los camiones que llegan con cargas a la frontera opta por cruzar la mercadería por pasos ilegales.

Impacto en la industria

Una empresaria del rubro de los neumáticos declaró:

La escasez es tremenda, hay medidas de neumáticos que hace meses que no entran al país y en cuanto a costos, la cosa está mucho peor. Es imposible, aun con estos precios del dólar competir con Paraguay donde una cubierta de camión en ese país,, que es la que más se usa en esos vehículos pesados, vale entre 200 y 250 dólares mientras que en nuestro país, no sólo no se consigue, sino que para empezar a hablar, están rozando los 500 dólares.

Además del golpe económico que representa para el país en plena etapa de reactivación, los productos ilegales no pasan por inspecciones. En este sentido significan una amenaza a la salud humana, especialmente los alimentos como el caso de la carne bovina, aviar y los huevos, así como las frutas y hortalizas.

Recientemente, los ciudadanos de Formosa han denunciado que por disposición del gobierno nacional como "estrategia" para disminuir el alud de ciudadanos paraguayos a las provincias argentinas, están pagando las naftas más caras para disminuir el contrabando en las provincias vecinas como Formosa y Misiones.

Se han aplicado aumentos que, comparados con los precios de CABA, están entre $ 7 y $ 10 más por cada litro y por ello pedimos que, se federalicen los valores y se apliquen controles efectivos en los diferentes pasos fronterizos.

Descontrol total

Sin embargo, el contrabando se ha vuelto tremendo en la frontera Argentina de Formosa y Paraguay. Sin ningún tipo de control de Prefectura Naval, Aduana o la Gendarmería, mientras aumenten la escasez, la inflación y los precios, es difícil de esperar que este fenómeno disminuya en un futuro cercano. Al tráfico de mercaderías, drogas, de electrónica, hasta el paso ilegal de ciudadanos paraguayos a Clorinda, Formosa, para votar en las elecciones argentinas, ahora se le agregan el paso ilegal de neumáticos.

Tampoco se han visto ningún tipo iniciativas por parte del gobierno nacional en conjunto con el gobierno paraguayo para hacer frente al contrabando en Formosa. El mercado que genera el contrabando en las ciudades fronterizas es tal, que las autoridades de la Argentina, perfectamente informadas de todo movimiento y de cada paso ilegal, poco y nada hacen para evitar su proliferación.