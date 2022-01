Bolivia: Secretos sobre la salida de los ministros fugados

Arturo Murillo.jpg Arturo Murillo.

La pasada semana, el expresidente Evo Morales anunció que entregaría al presidente, Luis Arce, documentos sobre quienes ayudaron a fugar a Murillo y López del país.

Fernando López.jpg Fernando López.

El vuelo

Según informó el diario local El Deber, en el avión BAE-32, con matrícula FAB-046, había cuatro pasajeros: Murillo, López, el exministro de economía Branko Marinkovic y un exfuncionario del Ministerio de Defensa.

El vuelo que llevó a los exministros a la frontera duró dos horas con 50 minutos, ida y vuelta, entre Santa Cruz de la Sierra y Puerto Suárez. El informe revela que el vuelo costó 18.441 bolivianos entre combustible, viáticos para cuatro personas y “desgaste de material y fluidos de operación”. Una suma equivalente a US$ 2680.

En el comunicado militar publicado hoy miércoles 12/01, la FAB dice que la rúbrica “no corresponde” al general Heredia Cuba, a pesar de que debajo de la firma está su cargo, su nombre y un sello. La entidad militar acotó que el vuelo fue autorizado por el entonces comandante de la FAB y que fue un “vuelo oficial” en apoyo al Ministerio de Defensa de Bolivia.

Vuelo Bolivia.jpg

El exministro de Economía Branko Marinkovic negó que él o los pilotos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) hubieran conocido las intenciones de fuga de los exministros en una entrevista con Página Siete. Marinkovic cuestionó que el expresidente Evo Morales intente usar el informe de la FAB, sobre este vuelo, para tender una “cortina de humo” y encubrir los problemas de gestión del gobierno de Luis Arce.

El ex ministro de economía señaló que en ese último viaje no notó actitudes extrañas de los exministros de Jeanine Áñez. Y manifestó:

Me llamó la atención, en un principio, pero eran ministros en ejercicio. Si a ellos les hubiesen estado buscando la justicia, yo les hubiera dicho que no hagan algo que (nos perjudique), pero ellos eran ministros en ejercicio, era un vuelo de la FAB contratado por el Ministerio de Defensa, ni siquiera por el Ministerio de Economía, y yo los acompañé porque era mi función de ministro. Pero más allá, de saber que estos tipos no iban a volver más al país, cuando aún estaban en funciones de gobierno, no se me cruzó por la cabeza hasta que tomé el vuelo de retorno solo. Ni yo ni los pilotos de la FAB teníamos por qué saber las verdaderas intenciones de ellos.

Ahora existe la probabilidad de que se abra una investigación por este hecho, y el posible acusado declaró: “Pero me van a investigar por un hecho que no era ilegal. Acompañar a dos ministros en ejercicio, que no eran buscados por la justicia ¿qué hecho ilegal hay? Que quede bien claro, el momento que estos señores se van (de Bolivia), o si se fueron al día siguiente, no lo sé, no tenían un proceso abierto ni mandamiento de aprehensión. Ni yo ni los pilotos de la FAB podíamos que saber que en el futuro se darían las órdenes de aprehensión. El momento que esto pasó (el viaje) no ocurrió ningún hecho ilegal.”

Fracturas en el MAS

Página Siete informó que se identifican tres tendencias dentro del gabinete del MAS, actual partido gobernante en Bolivia: una que quiere el retorno de exministros de Evo Morales, otra que rechaza esa posibilidad y una tercera que apuesta por mantener al entorno del presidente Luis Arce.

Según el medio local una de las tendencias pretende el retorno de colaboradores “duros” y cercanos a Morales, como Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, y pide, además, el cambio de los ministros Eduardo del Castillo e Iván Lima. Otra corriente rechaza el regreso de exministros del entorno de Morales, pero sugiere ajustes, entre los cuales también están los citados. La tercera tendencia apunta a mantener a la gente cercana al presidente Arce, el entorno del mandatario. Entre ellos están la ministra María Nela Prada y los ministros Marcelo Montenegro, Jeyson Auza, Del Castillo y Lima.

El exsenador oficialista Omar Aguilar afirmó que hay tres corrientes dentro del MAS, las cuales respaldan a diferentes liderazgos. La primera respalda al expresidente Evo Morales; la segunda, al vicepresidente David Choquehuanca; y la tercera, al presidente Luis Arce.

“En el MAS hay tres potenciales candidatos, las últimas encuestas le dan potencialidad a Luis Arce, pero las organizaciones en su mayoría respaldan a Evo Morales. Se habla también de la candidatura de David Choquehuanca. Estas pugnas de poder en el MAS son para fortalecer los liderazgos y candidaturas”, expresó el ex senador.

Aguilar manifestó que lo que suceda con el gabinete mostrará quién ganó la batalla. Explicó que, si los ministros Eduardo del Castillo e Iván Lima son cesados, será una victoria de la facción que apoya a Evo Morales y mostrará que tiene control sobre el gobierno.