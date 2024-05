Ataque a candidata en CDMX: 'Morena' sospecha un auto-atentado

"Definitivamente fue una trampa. Me pareció que saben quién soy, qué he hecho, pero bueno, ya no daré más detalles, esperando a que la Fiscalía investigue los hechos”, declaró ante los medios. A su vez, acusó al Estado local de cierta “complicidad de la autoridad y de la impunidad”, por lo que “a partir de este ataque "su vida "no volverá a ser la misma”.

image.png Alessandra Rojo, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por la coalición PRI, PAN, PRD, fue víctima de un ataque.

Es que la última semana de campaña electoral en Ciudad de México fue muy dura; rodaron cabezas y estuvo signada por varias denuncias de la Oposición contra el oficialismo, por ataques y supuestos arrestos contra diferentes candidatas. A ello se le agregó el ataque contra la camioneta de Alessandra Rojo en la colonia Peralvillo, en la propia alcaldía Cuauhtémoc.

Ahora el gobierno de la Ciudad de México investiga este presunto atentado, analizando la propiedad de la camioneta que recibió los impactos de balas y las posibles relaciones de Policías de municipios del Edomex aledaños a la CDMX, que podrían estar involucrados en la balacera.

En ese sentido, al gobierno de CDMX le resulta extraño que el supuesto atentado suceda justamente "en la misma semana previa al debate en el que se va a hablar de seguridad", entre el candidato de Alessandra Rojo a la jefatura de su gobierno, Santiago Taboada, y la del oficialismo, Clara Brugada.

Asimismo, el Oficialismo duda sobre otra denuncia que efectuó la alcaldesa de Iztapalapa, Karen Quiroga, quien aseguró que Policías de la Secretaría de Seguridad irrumpieron ilegalmente en su casa en búsqueda de dos presuntos asesinos.

"No era su casa, era un local de campaña y su intromisión para evitar el operativo impidió saber la verdad sobre lo que ocurrió y nunca lo sabremos", le aseguró al diario La Política Online una fuente oficialista que conoce desde hace mucho tiempo la trama interna.

Sin embargo, la Oposición asegura que esto es una campaña de difamación en su contra. El propio candidato a jefe de gobierno dela coalición de Alessandra Rojas, Santiago Taboada, pidió al actual jefe de gobierno Martí Batres "que detenga las agresiones contra la oposición"

"Nos quieren callar: ¡a balazos! Hoy lamentablemente sufrió un ataque el vehículo donde iba Alessandra Rojo de la Vega. Pido a Martí Batres que detenga las agresiones contra la oposición. Inadmisible el nivel de violencia que han emprendido los gobiernos de Morena en la Ciudad de México", escribió Santiago Taboada en su cuenta de X.

Nos quieren callar: ¡a balazos!



Hoy lamentablemente sufrió un ataque el vehículo donde iba @AlessandraRdlv.



Pido a @martibatres que detenga las agresiones contra la oposición.



Inadmisible el nivel de violencia que han emprendido los gobiernos de MORENA en la #CDMX. https://t.co/XtVYOjDuSB — Santiago Taboada (@STaboadaMx) May 12, 2024

Amenazas anteriores al atentado y apoyo de políticos

La candidata a la alcaldía de CDMX de la coalición de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) que se disputa la alcaldía Cuauhtémoc, explicó este domingo que un día antes del atentado llamaron al celular de su padre (desde un numero privado) y le advirtieron que “le harían algo” sus hijas.

Del mismo modo, Alessandra Rojas, la candidata opositora, expresó que en una asamblea reciente un vecino le dio una carta que decía “candidata, ayúdeme”. Por ello, tras el mitin, le solicitó a su chofer que la llevara a la vivienda de esa persona, a cinco minutos donde se encontraba. “Cuando estaba llegando a la ubicación fue que me empezaron a disparar”, agregó, dato que evidencia una posible trampa contra la candidata.

Ante el atentado contra Alessandra Rojas, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, condenó el hecho a través de su cuenta de X, y dijo que es momento de “alzar la voz contra y pensar diferente” para detener esta ola de ataques.

image.png

Xóchitl Gálvez de Fuerza y Corazón por México que se batirá a duelo en las urnas contra la candidata presidencial del Oficialismo Claudia Sheinbaum (Morena), es una ingeniera y empresaria de 61 años, que arrancó su campaña el 1 de marzo en Fresnillo, localidad zacateca conocida por sus altos índices de criminalidad (dada la guerra que se libra entre el Cartel de Sinaloa y el de Jalisco), con una "caminata por la paz" rodeada de centenares de ciudadanos como símbolo de búsqueda de 'paz social' y seguridad.

