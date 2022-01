Arabia Saudita otorga y quita derechos 'a piacere'

Una buena, una mala

Pero ayer (09/01) el Ministerio de la Peregrinación de Arabia Saudita anunció que sólo se permitirá a los varones musulmanes visitar la tumba del profeta Mahoma en la ciudad sagrada de Medina. Dejando a las mujeres sin el derecho de poder realizarlo.

La tumba sólo podrá ser visitada por los hombres que se registren a través de la aplicación Eatmarna. Con esta aplicación, que se empezó a utilizar con el inicio de la pandemia, hace casi dos años, se pueden reservar las entradas a la Gran Mezquita de La Meca y la Mezquita del Profeta, donde está su tumba, en Medina, y obtener un código que se escanea a las entradas de estas.

En cambio, a las mujeres sólo se les permitirá visitar la mezquita en la que se encuentra dicha tumba. La sepultura se encuentra en la mezquita construida por Mahoma tras su llegada a Medina, donde pasó parte de su vida y murió, y los musulmanes acuden a visitarla aunque este ritual no forma parte de los rituales del “hach” o peregrinación mayor (obligatoria al menos una vez en la vida para aquellos musulmanes que puedan permitírselo) ni de la “umra”, o peregrinación menor.

Otro hito histórico

Las mujeres de Arabia Saudita se hicieron notar en el Rally Dakar 2022. Fueron varias mujeres de distintas nacionalidades quienes alzaron la voz para reclamar igualdad en derechos.

Merce Martí, una piloto inglés declaró: “Empoderar a las mujeres es el mejor mensaje que podemos dar a las jóvenes que quieren competir, volar o ser doctoras o empresarias y éste (es) básicamente nuestro principal objetivo para este proyecto”.

Dania Akeel, nacida en Arabia Saudita, debutó a los 33 años en el Dakar. "Espero que las espectadoras no miren tanto el resultado, sino que vean que puedo hacer lo que me gusta. Me coloco en una situación en la que puedo fracasar, o puedo cometer errores, pero también puedo tener éxito. Por eso es tan importante para mí llegar a Jeddah el 14 de enero", destacó Akeel.