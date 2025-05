Arabia Saudita canjea a Donald Trump inversiones por quitar sanciones a Siria

Arabia Saudita ha firmado acuerdos con USA por más de US$ 300.000 millones, según anunció el príncipe heredero Mohammed bin Salman en el Foro de Inversión Saudí-Estadounidense celebrado el martes 13/05 en Riad. En el evento, Mohammed dijo a Donald Trump que el Reino estaba considerando US$ 600.000 millones en oportunidades de inversión y que esperaba que esta cifra se elevara a US$ 1 billón. Número mágico para Trump.