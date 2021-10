Antivacunas en off side: Donald Trump ya piensa en la 3era. de Pfizer

También había difundido información falsa sobre tratamientos para tratar a los pacientes infectados de Covid-19, cuando en abril de 2020, llegó a sugerir que los ciudadanos se inyectaran desinfectante. Siempre tuvo un mensaje confuso en relación al virus e incluso durante mucho tiempo se refirió al Covid-19 como el “virus chino”, también se reunió con movimientos antivacunas e incluso líderes del partido republicano aún se rehúsan a vacunarse. Sobre este punto el expresidente de USA afirmó que cuando él era presidente “todo el mundo quería vacunarse” y que ahora:

La gente se niega a vacunarse porque no confía en su Administración, no confía en los resultados de las elecciones y, ciertamente, no confía en las noticias falsas, que se rehúsan a decir la verdad. Después de que me fui, la gente no quiere aceptarlo ... y creo que es porque no confían en Biden.

La Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, han dado luz verde a las inyecciones de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 para las personas mayores de 65 años. Joe Bien, actual presidente de USA, ya recibió su dosis de refuerzo. Trump dijo que recibiría una inyección de refuerzo "si sintiera que era necesario y veamos a dónde va todo esto".

Sobre la deuda de USA y el techo de la misma, Donald Trump cree que puede ser "una carta muy fuerte para jugar donde los republicanos pueden obtener mucho de lo que quieren". Trump entró en la Casa Blanca prometiendo eliminar la deuda de USA en 8 años, pero terminó agregando alrededor de US$ 23,500 en nueva deuda federal por cada persona en el país.