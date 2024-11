Abuso sexual: Diputada se autodenuncia y deja el partido de Boric

“He sido objeto de una denuncia que ha sido al interior del partido y esa denuncia se filtró a los medios de prensa causando un clave daño no solo a la presunta víctima sino que también a mi persona, a mi familia y a mis amigos y por supuesto a mi equipo. Es por esa razón que he decidido que la denuncia esté donde tiene que estar, que son los tribunales de justicia y el día de hoy me he autodenunciado", informó según Emol.