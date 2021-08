Messi finalmente no viaja al partido del PSG y el Brest

Habrá que esperar, al menos, otra semana más.

Reventa de entradas y polémica

Los 'tickets' para el partido de este viernes (20/08) se agotaron en tan sólo 48 horas con la especulación que Messi podría jugar.

Según se informó, en la reventa las entradas llegaron hasta los 150 euros, casi el doble de la tarifa formal que es 80 euros, según indica el portal de la radio 'RMC'.

Un simpatizante:

Muchos verdaderos hinchas no estarán en el estadio pero sí estarán los que pueden pagar ese dinero en la reventa de entradas. Muchos verdaderos hinchas no estarán en el estadio pero sí estarán los que pueden pagar ese dinero en la reventa de entradas.

¿Se va Mbappé?

En tanto, persiste la duda de qué ocurrirá con Kylian Mbappé, cuya transferencia desea el Real Madrid pero el PSG insiste en que permanecerá en París por lo menos una temporada más.

El 18/08, el jugador alemán del Real Madrid, Toni Kroos, quien luego del Mundial de Rusia intentó marcharse del Madrid y ya anunció que se retira del fútbol en 2023, opinó para provocar un tembladeral en el PSG:

Quizás el traspaso de Messi tenga algo de bueno porque nuestro mayor competidor ha perdido a su mejor jugador. Además, todo este asunto de Messi no es ciertamente una desventaja para nosotros, tal vez tenga más cosas buenas. Tal vez venga algo de París… Quizás el traspaso de Messi tenga algo de bueno porque nuestro mayor competidor ha perdido a su mejor jugador. Además, todo este asunto de Messi no es ciertamente una desventaja para nosotros, tal vez tenga más cosas buenas. Tal vez venga algo de París…

Le respondió 'Poche' en conferencia de prensa.

Lo veo bien (a Mbappé), motivado, trabajando para hacer una buena temporada. Kylian es nuestro jugador y no veo que no esté aquí está temporada. Lo veo bien (a Mbappé), motivado, trabajando para hacer una buena temporada. Kylian es nuestro jugador y no veo que no esté aquí está temporada.

El mercado de pases finaliza el 31/08. Si el club blanco tiene una jugada de pizarrón deberá ir elongando.