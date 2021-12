Zulemita Menem lapidaria en Twitter contra Ángel de Brito

"Ángel querido, vivimos en un siglo que tenemos derecho a expresarnos, pero sobre todas las cosas hacerlo con convicción y no ‘acomodando o cambiando’ mi pensamiento para ser ‘políticamente correcta’”.

No obstante, de Brito no se quedó callado y le volvió a responder: "discriminar no es un derecho, querida Zulemita Menem".

Así las cosas, y cuando muchos pensaron que la discusión quedó allí, Zulemita redobló la apuesta y fue lapidaria con Ángel de Brito.

"Dale Angelito, larguemos la hipocresía… si vos supieras lo que es realmente la palabra “discriminar” no harías tu programa… he visto denigrar a mujeres y familias sin piedad por un puntito más de rating… ¿eso sería un derecho? @AngeldebritoOk ¡Buena vida!", respondió filosa la hija de Carlos Menem.

https://twitter.com/zulemitamenem/status/1466129594239660041 Dale Angelito, larguemos la hipocresía …si vos supieras lo que es realmente la palabra “discriminar” no harías tu programa…he visto denigrar a mujeres y familias sin piedad por un puntito más de rating…

eso sería un derecho? @AngeldebritoOk

Buena vida! https://t.co/jwG6A330fK — zulema menem (@zulemitamenem) December 1, 2021

Zulemita Menem y la herencia de su padre

Sucede que la herencia que dejó el expresidente Carlos Menem fue tema de agenda en muchos medios televisivos, entre ellos el programa que conduce Karina Mazzocco y que tiene de panelista a Florencia de la V, por la pantalla de América TV.

Incluso, Carlitos Nair contó en la mesa de Mirtha Legran, con Juana Viale, cómo es su relación con Zulemita Menem y Máximo, el hijo que su padre tuvo con Cecilia Bolocco.

“¿Se armó lío con la herencia?”, le preguntó Juana Viale en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand, a lo que él respondió no es un tema que le interese.

“Mi hermana fue la primera que abrió la filiación para que se presenten herederos. Yo tengo el mismo abogado que ella, el abogado se encargará, para mí lo mejor que me dejó mi papá es una familia armada, mi hermana, mis sobrinos, disfrutar de eso. Yo soy joven, puedo trabajar, tengo tiempo si Dios quiere”, respondió.