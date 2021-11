Martín Menem: "Esta idea va mucho más allá de Javier Milei"

https://twitter.com/otro_periodista/status/1458159203663683588 Milei en La Rioja hoy. Cantó “se viene el estallido” y dijo que Menem fue el mejor presidente de la historia. A 20 años 2001, disputa abierta por la herencia de Menem y Cavallo. pic.twitter.com/Gb2Hc9VA8i — Diego Genoud (@otro_periodista) November 9, 2021

El concepto es importante: Martín Menem, quien conoce el peso de apellidos e historias, sin embargo cree en idearios que no sean individualistas ni personalizados.

Yo estoy con las ideas más allá de Milei. El propio Javier lo ha dicho, que los nombres no importan. Hay que convertir a la Libertad en una corriente, no meterla en el corset de un individuo. Es la única forma de que arraigue en la sociedad.

De todos modos, Milei llegó hasta la plaza riojana, a 1 cuadra de la Gobernación, para una de las convocatorias más memorables que se recuerden en la historia reciente de la ciudad porque no hubo asistencia alquilada sino que fue público genuino, con la excusa de ofrecer una conferencia académica en un espacio abierto que, en el fondo, fue para apoyar la candidatura de Martín.

Y lo hizo pese a la dolencia en la espalda que lo acompaña en los últimos días, que requeriría un alto en sus periplos: "Si te dije que vengo, aquí estoy", fue el mensaje.

martin menem.jpg Martín Menem con los pergaminos de su padre, Eduardo Menem, detrás.

La votación

Según Martín Menem, la Provincia de La Rioja es un desastre. En verdad, la palabra que él utiliza es "decadente" y que los últimos 15 años han sido los peores de esa decadencia. Uno de los ejemplos que más lo conmueven es el ritual de gente parada bajo el sol o bajo la lluvia delante de la casa de un funcionario durante horas hasta que éste sale y pueden pedirle $1.000 o $2.000.

Imaginate, 60 o 70 personas por día, multiplicalo ¿de dónde sale ese efectivo? Luego es perverso porque la gente requiere trabajo digno, no una limosna que llevará a otra limosna. ¿Cómo puede ser que el 90% del trabajo en La Rioja sea estatal? ¿Cómo puede ser que la única forma de soñar con una vivienda es que te la conceda el Estado? ¿Cómo los jóvenes no van a querer irse, unos a otras provincias y al AMBA; los que pueden al extranjero.

Martín Menem es candidato a diputado provincial por la ciudad capital riojana y la pregunta inevitable es cómo disputarle al 'aparato' el comicio, conociendo las triquiñuelas frecuentes en estos casos.

Según él, se hizo una convocatoria vía redes sociales pidiendo fiscales y ya tienen más de los que precisa el espacio. Pero habrá que ver cómo funciona el día del comicio. El 'aparato' tiene mecanismos de autodefensa que van del 'voto cadena' a la recompensa contra presentación del troquel que otorga la mesa electoral.

De todos modos, según Martín, las ideas prosperan más allá de lo que quiera impedir el gobernante de turno porque el colapso ya está ocurriendo.

Otra pregunta se refiere a los votos necesarios porque lo que se observa es una convocatoria pública de jóvenes pero el padrón electoral es más diverso.

Es cierto que se movilizan los jóvenes porque están preocupados con la falta de laburo y la escasez de futuro. Pero ellos traen a sus padres porque ningún padre quiere perder a sus hijos, me pasó a mi, fue el motivo por el que entré en esta competencia. Yo camino la ciudad y te puedo asegurar que ningún comerciante va a votar por el oficialismo. Me cuentan su frustración porque la recompensa es escasa ante tanto sacrificio. El Estado se queda con la porción gorda de la torta y te dicen que así no se puede.

Segun él, Javier Milei lo invitó a cambiar la historia, y Martín dice que quiere contagiar a los electores. El comicio es el domingo 14/11.