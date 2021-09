TyC Sports y TV Pública opacaron a ShowMatch en el rating

El canal propuso ‘hagamos una cosa, arrancamos 22:30 cuando termina el partido y encima quizás tenés la ventaja de que un montón de gente que vio el partido queda bollando y pone a Marce’. Bueno, no hubo manera, es una jornada de fecha FIFA, la gente va a estar enganchada con el espíritu futbolero... Tendría una cláusula en el contrato para que un día futbolístico no salga al aire El canal propuso ‘hagamos una cosa, arrancamos 22:30 cuando termina el partido y encima quizás tenés la ventaja de que un montón de gente que vio el partido queda bollando y pone a Marce’. Bueno, no hubo manera, es una jornada de fecha FIFA, la gente va a estar enganchada con el espíritu futbolero... Tendría una cláusula en el contrato para que un día futbolístico no salga al aire

En su reemplazo, se emitió un programa especial: Lo mejor de La Academia. " Hay una la salvedad, esto computa como un programa aparte. No le baja el promedio general. Se está poniendo un poquito fangoso" concluyó.