Lunes negro para Marcelo Tinelli entre Twitch y TyC Sports

image.png Marcelo Tinelli cuenta en sus redes sobre su próximo stream.

Tinelli intenta subirse al tren demasiado tarde

Marcelo generó relevancia en redes por su aparición en Twitch e incluso referentes de la plataforma hablaron del vivo.

Coscu, uno de los streamers más conocidos, habló sobre la aparición de Tinelli y dijo:

No voy a mentirles, la tele me parece nefasta por donde la mires (...) Pero de verdad siento que para todos los que estamos peleándola con la camarita desde casa desde hace tanto tiempo, es sumamente reconfortante saber que ahora hasta el más grande de la tele, que ahora está medio muerto, está recurriendo a alternativas para conectar con nuevas audiencias. No voy a mentirles, la tele me parece nefasta por donde la mires (...) Pero de verdad siento que para todos los que estamos peleándola con la camarita desde casa desde hace tanto tiempo, es sumamente reconfortante saber que ahora hasta el más grande de la tele, que ahora está medio muerto, está recurriendo a alternativas para conectar con nuevas audiencias.

El youtuber y streamer tuvo cruces con Marcelo desde que rechazó la invitación al programa La Academia. El mismo contó en su entrevista con Julio Leiva como le pareció “oportunista” la reacción de Tinelli al enterarse de la fama del youtuber.

Coscu explicó que si el canal del Grupo Clarín no estuviera en crisis, Marcelo no lo hubiese invitado.

¿TyC Sports amigo o enemigo?

Entre los problemas de rating, sus críticas en Twitch y los problemas que afronta San Lorenzo, pareciera que Marcelo Tinelli no sabe para donde extender su mano en búsqueda de ayuda.

Sumado a estos conflictos el referente de la Tv argentina fue criticado en el canal TyC Sports.

El canal perteneciente a Clarín no se rige bajo su lealtad al grupo y crítica al conductor de La Academia por su mala gestión en el club de Boedo.

En el programa noticiero de deportes Sportia, el zócalo titulaba “Todos contra Tinelli”.

Antonio Arrighi, periodista de TyC, habló del mal momento que vive el club y contó:

“Horacio Arreceygor no obtuvo respuestas cuando llamó a Tinelli para solucionar el problema de los Romero (...) Plata en San Lorenzo no hay”.

Luego se habló del oxígeno que les dio este triunfo frente al mal momento económico del club y se siguió castigando al presidente por la poca dedicación y presencialidad que tiene en las oficinas de Boedo.

Más y más problemas parecen llegar a las manos de Marcelo Tinelli. Entre conflictos del club y del canal parece no encontrar un suspiro.

En el último tiempo ha intentado mejorar el rating de su canal con apariciones excepcionales como la del cantante L-Gante y el actor Mariano Martínez.

Si bien el bajo rating persiste, ¿Podrá Marcelo Tinelli resurgir de alguna manera su programa en El Trece, o se hundirá en la competencia con Telefe y el cambio de generación?