Tras informe de Johns Hopkins, Fox News presionó a CNN y NYT

“El aislamiento encerraba a una persona infectada en su casa con sus familiares, cometiendo el riesgo de infectar al resto de los miembros de la familia con una mayor carga viral, causando peores síntomas”, continuaba explicando la investigación.

Asimismo, se apuntó hacia las consecuencias de dicho encierro, como el crecimiento del desempleo, de la violencia doméstica, de las sobredosis de drogas, la caída de participación escolar, entre otros, encontrando que dichos índices marcaban números negativos en todos los aspectos.

Aumentaron, desde Mayo del 2020 a abril del 2021: las muertes por sobredosis a un 28,5%, la violencia doméstica a un 8,1%, el desempleo a un 14,8%. El 97% de las maestras de los Estados Unidos marcó que sus alumnos experimentaron una pérdida del aprendizaje durante dicha pandemia.

Sin embargo, en Urgente24 no podemos dejar pasar un factor importantísimo: El medio que hace el reclamo, Fox, no deja de lado su tendencia política a favor de Donal Trump, ex presidente de USA.

Dicho personaje, busca instalar en los medios que toda esta información y tendencia hacia obligar el encierro, fue para que el pierda en las elecciones que ganó el demócrata Joe Biden.

De aquí hay que marcar la inclinación republicana de dicho medio que, podría jugar un papel importante en la carrera a la candidatura del presidente en las próximas elecciones del 2024.

Mirando hacia las próximas urnas del 2024 de los Estados Unidos, los medios comienzan a encender los motores y generan polémica y cruces duros.