TN, La Nación + y A24 estallaron por el asesinato en Quilmes

Por otro lado, muchos repudiaron el festejo que se realizó en Quilmes por el aniversario nº72 de San Francisco Solano, en donde se estima que se gastó más de 8 millones de pesos: "Es terrible que hagas una fiesta con 8 millones de pesos y que no aportes nada a la seguridad", se quejó un vecino.

TN EN VIVO _ Mirá la programación de TODO NOTICIAS las 24hs - YouTube - Google Chrome 13_10_2021 19_31_19.png TN envió un móvil para cubrir la marcha en Quilmes.

Viviana Canosa disparó para todos lados

En la señal de A24, la conductora Viviana Canosa fue una de las que más indignadas se mostró pero, lejos de querer salvar al Frente de Todos, la periodista también disparó contra la oposición, adoptando una postura anti casta política, similar a la que expresa Javier Milei.

"Hola, Aníbal Fernández. Hola, Sergio Berni. Cómo le explican a la familia de Lucas que están pelotudeando en las redes sociales", inició y agregó: "Ustedes y el gobierno liberaron a 11 mil presos durante la pandemia y no volvieron a la cárcel. Ustedes no tienen vergüenza".

Dentro del gobierno están todos peleados con todos pero Sergio Berni nos pide que hagamos un debate para rever el tema de la seguridad y la justicia. Discútanlo entre ustedes que para algo están ocupando cargos. Loco, no se puede más vivir así. Me parte el alma lo de Lucas. Este pendejo somos todos nosotros

A su vez, arremetió contra la oposición: "En la Ciudad también nos matan. Te meten un piquete todos los días y se cagan en nuestro laburo. Miran con otros ojos la realidad", sostuvo.

La Nación + llevó a Cristian Ritondo

Por su parte, la señal del diario La Nación decidió invitar al ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y actual diputado de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo. En diálogo con los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, Ritondo arremetió contra el oficialismo:

"El discurso es ser permisivo con los chorros y tener simpatía con los delincuentes. Es todo lo contrario a lo que la gente laburadora necesita y quiere. Esta mañana, este chico salió de su casa para ir a la escuela y mañana, lamentablemente, va a estar saliendo para ir al cementerio. La vida de un chico de 17 años fue truncada", sentenció.

El ex ministro de Seguridad en la PBA cuestionó el silencio del gobernador bonaerense, Axel Kicillof: " Todavía no escuché la opinión en materia de seguridad de Axel Kicillof. ¿Cuál es su criterio frente al delito? Porque sólo habló Sergio Berni que parece un opositor dentro del gobierno", disparó.

Recordemos que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, realizó fuertes declaraciones al opinar sobre el asesinato de Lucas Iván Cancino: "Nada nuevo, siempre lo mismo. Personas con antecedentes que ya estuvieron presos. Uno de ellos por el delito de robar una bicicleta. Vi los libros de guardias de detenidos y vi que uno de ellos entró detenido el 24 de julio, a las 20.12, por robo calificado por uso de arma. ¿Saben cuándo salió en libertad? En menos de cuatro días".

Y agregó: "Me parece que más allá de la responsabilidad y los déficit que tenemos en la Policía, alguien tiene que discutir en Argentina cómo una persona fue presa y detenida por robo y en cuatro días salió en libertad. Todos sabemos que empiezan robando algo menor, un celular, una bicicleta y a veces terminamos con una muerte desgraciada totalmente injustificada".

TN EN VIVO _ Mirá la programación de TODO NOTICIAS las 24hs - YouTube - Google Chrome 13_10_2021 19_31_50.png LN+ llevó a Cristian Ritondo para hablar sobre la inseguridad en la Provincia.

C5N, el gran ausente

Sin embargo, hubo un medio de comunicación que pareció hacer oídos sordos frente a la conmoción nacional por el asesinato en Quilmes. La señal del Grupo Indalo ni siquiera tocó el tema inseguridad y siguió con su guerra contra el diario Clarín con el periodista Víctor Hugo Morales como conductor.