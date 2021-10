Arde Quilmes por la inseguridad y culpan a Mayra Mendoza

"No Mayra Mendoza, no había que gastar dinero en un recital, había que invertir en patrulleros; y no Aníbal Fernández, un Ministro de Seguridad no debe pasarse el día en tuiter, debe evitar que maten a los chicos cuando están yendo a la escuela. Nefastos", escribió el usuario de Twitter @vivaroca2015, mensaje que se viralizó en redes.

Otro de los mensajes que se viralizó en redes decía: "Lucas salía para el colegio cuando intentaron robarle y lo mataron. Cayó muerto en la puerta de su casa en Quilmes. Mientras tanto, Aníbal Fernández ocupado agrediendo ciudadanos, Berni arruinando operativos y Mayra Mendoza derrochando en festivales. No hay perdón", escribió el candidato a diputado nacional Gerardo Milman en su cuenta de Twitter.

"En Quilmes mataron a un chico de 17 años para robarle el celular, en la puerta de la casa de su abuela. Iba a la escuela. Pero a Mayra Mendoza se le ocurre gastar millones en una fiesta, y no en poner seguridad en las calles. Berni, Fernández, Axel ¡inservibles!", fue otro mensaje muy difundido que escribió la internauta @Silescorpio en Twitter.

Algunos de los mensajes que se viralizaron a continuación:

https://twitter.com/Juanorfull/status/1448326319931068419 La muerte de #Lucas tiene que ver con el tiempo q Mayra Mendoza dedica a Festivales, el ejercito de trolls del Ministro Berni (en campaña) y el tuitero amenazador de Aníbal Fernández. Pónganse a laburar. pic.twitter.com/Wbkg5IXcOM — Juan Melo #14/11/2021 República o Populismo. (@Juanorfull) October 13, 2021

https://twitter.com/CarlosEguiaUno/status/1448324447409086475 Mataron a un chico de 17 años que iba a estudiar en Quilmes. ¿El Ministro de Seguridad? Apretando gente por Twitter. ¿Mayra Mendoza? Gastando 9.000.000$ en recitales. Ni olvido ni perdón. Kirchnerismo nunca más. Justicia por Lucas. QEPD. — Carlos Eguia (@CarlosEguiaUno) October 13, 2021

https://twitter.com/Silescorpio/status/1448259472246198281 En Quilmes mataron a un chico de 17 años para robarle el celular, en la puerta de la casa de su abuela. Iba a la escuela. Pero a Mayra Mendoza se le ocurre gastar millones en una fiesta, y no en poner seguridad en las calles. Berni, Fernández, Axel inservibles!! — Silvana (@Silescorpio) October 13, 2021

https://twitter.com/vivaroca2015/status/1448323956751183872 No Mayra Mendoza, no había que gastar dinero en un recital, había que invertir en patrulleros; y no Aníbal Fernández, un Ministro de Seguridad no debe pasarse el día en tuiter, debe evitar que maten a los chicos cuando están yendo a la escuela. Nefastos. — M. Poirot (@vivaroca2015) October 13, 2021

https://twitter.com/MicaelaDeJ/status/1448270064185233417 Mientras Mayra Mendoza organiza fiestas para ver si puede conseguir un voto más, en Quilmes, su distrito apuñalaron y mataron a un chico de 17 años q iba a la escuela para robarle la bicicleta y la mochila

Lucas otra víctima de este gobierno de mierda pic.twitter.com/S2sGa1Fpfk — Micaela (@MicaelaDeJ) October 13, 2021