The Sun se cargó a la BBC: Quién pagó US$45.000 por fotos

Tras hacerse eco, el medio británico analizó la cuestión legal: “Las acusaciones son bastante sencillas. Se dice que el presentador le pagó a un joven una gran cantidad de dinero por imágenes sexualmente explícitas. También se reporta que los pagos comenzaron cuando el adolescente tenía 17 años, que es más de la edad de consentimiento sexual.

Pero cuando se trata de imágenes supuestamente indecentes eso no tiene validez. La Ley de Protección de Niños de 1978 establece que es un delito tomar, hacer, compartir y poseer imágenes indecentes de personas menores de 18 años. La pena máxima es de 10 años Pero cuando se trata de imágenes supuestamente indecentes eso no tiene validez. La Ley de Protección de Niños de 1978 establece que es un delito tomar, hacer, compartir y poseer imágenes indecentes de personas menores de 18 años. La pena máxima es de 10 años

Una persona menor de 18 años no puede dar su consentimiento para que le tomen imágenes sexualmente explícitas. Si lo que cuenta de madre del joven es cierto, no es necesario ser abogado para ver la probabilidad de un enjuiciamiento. Las leyes se han endurecido a lo largo de los años para proteger a los jóvenes de 16 y 17 años de la explotación sexual”, agregó.

Varios presentadores de alto perfil de la BBC, incluido el locutor de fútbol Gary Lineker, el locutor de radio Jeremy Vine y el periodista Nicky Campbell, han tuiteado desde entonces para dejar en claro que no son el presentador en cuestión.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad porque todo está siendo materia de investigación y hay fuerte temor a demandas judiciales y cartas documento a periodistas y medios.

“Lo reconocí de inmediato", dio la madre a The Sun. “Estaba inclinado hacia adelante preparándose para que mi hijo actuara para él. Mi hijo me dijo: 'He mostrado cosas' y esta era una imagen de una especie de videollamada", agregó.

Se entiende que al presentador todavía se le paga su salario completo de seis cifras después de haber sido suspendido mientras se investigan los reclamos.

Más temprano, la madre contó desgarradoramente cómo el adolescente, ahora de 20 años, usó los supuestos fondos del hombre para alimentar una adicción a las drogas “en espiral”. Ella dijo que habían pasado de ser un “joven despreocupado a un fantasma adicto al crack” en tres años.

