Tensión en LN+: Luis Novaresio vs. Romina del Plá y abandono de móvil

"Me parece que está mezclando varias cosas y acá hay una cuestión que es clara. Acá hay una persecución política contra las organizaciones", contestó Del Plá, pero Novaresio le retrucó: "No, es una persecución jurídica con el Código Penal". "Le quiero decir, Luis, que cortar la calle no es un delito y lo sabés muy bien", insistió la también docente. Pero Novaresio devolvió: "Sí lo es".

Ante esto, Del Plá estalló:

¡No! Porque lo que diga Patricia Bullrich no es lo que vale, valen entre otras cosas las convenciones internacionales que ha suscripto nuestro país que dicen que cortar la calle no es un delito. Deberías saberlo claramente, porque cuando te ha convenido para temas que defendías, has citado los convenios internacionales ¡No! Porque lo que diga Patricia Bullrich no es lo que vale, valen entre otras cosas las convenciones internacionales que ha suscripto nuestro país que dicen que cortar la calle no es un delito. Deberías saberlo claramente, porque cuando te ha convenido para temas que defendías, has citado los convenios internacionales

"No es cierto, diputada. Puedo acercarle con todo cariño un Código Penal y usted lo lee y de paso ve la jurisprudencia", chicaneó el conductor, quien volvió a ser interrumpido por Del Plá: "Usted sabe que por arriba del Código Penal están los convenios internacionales y la Constitución, lo sabe perfectamente".

"Creo que ha quedado claro cuál es el tema, así que acá estamos apoyando este reclamo por los alimentos. Muchas gracias", concluyó la diputada y abandonó el móvil, dejando a Novaresio hablando solo. "Se fue. Bueno, esta es la tolerancia de la izquierda", expresó el conductor a modo de cierre.

El cruce entre Luis Novaresio y titular de la ATE

El pasado 3 d abril, y en medio del intento de ATE por tomar las dependencias estatales en reclamo por los empleados despedidos, el titular del sindicato Rodolfo Aguiar habló con el conductor de Buen día Nación y protagonizaron un tenso cruce en vivo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elcancillercom/status/1775590925147746612?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1775590925147746612%7Ctwgr%5E7a0092664e7650b4556e7f9ee481730af55973d2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ftenso-cruce-luis-novaresio-y-titular-la-ate-ln-n574170&partner=&hide_thread=false [AHORA] "El periodista no tiene que destratar al entrevistado": el picante cruce entre Novaresio y Aguiar por los despidos de estatales.



@lanacionmas https://t.co/rSWj12YJbR pic.twitter.com/H9gQVwl9Fl — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 3, 2024

El conductor fue al grano y le preguntó a Aguiar, tan pronto inició la nota: "¿Cuántas de estas personas, que han terminado sus contratos, ingresaron por concurso de antecedentes y oposición?".

"Alguno, no lo tengo ese dato. Pero usted está hablando con un sindicato que desde hace años que panta que el ingreso a la administración pública no puede ser por el dedo del Diputado, del Ministro, del Presidente", contestó el gremialista, en un primer intento por evitar el tópico. Pero el periodista no le dejó pasar tan fácilmente:

No estaría pasando. Conviene conmigo que la enorme mayoría, sino todos de los que han terminado sus contratos, no rindieron concurso de antecedentes ni menos de oposición No estaría pasando. Conviene conmigo que la enorme mayoría, sino todos de los que han terminado sus contratos, no rindieron concurso de antecedentes ni menos de oposición

"La enorme mayoría de la planta permanente ya rindieron los concursos...", expresó Aguiar, pero Novaresio lo cortó en seco: "No estoy hablando de eso, no desviemos la pregunta", manifestó el conductor, e insistió: "Los que terminaron sus contratos, ¿tuvieron concurso de antecedentes y oposición?".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MercedesCabezas/status/1775527210637463662?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1775527210637463662%7Ctwgr%5E7a0092664e7650b4556e7f9ee481730af55973d2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ftenso-cruce-luis-novaresio-y-titular-la-ate-ln-n574170&partner=&hide_thread=false Ingreso masivo de trabajadores y trabajadoras despedidas en la secretaría de trabajo en #CABA

Ningún trabajador y trabajadora despedida! El Estado lo hacemos entre todos y todas!

Esto es #ATE! pic.twitter.com/TTRKnFMZXy — Maria Mercedes Cabezas (@MercedesCabezas) April 3, 2024

Mire, cuando me dijeron que estaba usted sabía que nos íbamos a pelear", retrucó con fastidio Aguiar, quien le solicitó a Novaresio hacerle una pregunta. "En lo general el periodista suele preguntar", respondió con cierta ironía el conductor, a lo que el titular de ATE dijo:

¿Vamos a poder intercambiar? El periodista dicen que no tiene que destratar al entrevistado ¿Vamos a poder intercambiar? El periodista dicen que no tiene que destratar al entrevistado

Ante esto, Novaresio se quedó en silencio, dándole pie al dirigente para que se expidiera. Sin embargo, puesto que volvió a omitir la pregunta, el periodista reiteró: "De los 517 telegramas recibidos, ¿cuántos ingresaron por concurso y oposición?". "La enorme mayoría de ellos", contestó Aguiar.

Instantáneamente, el conductor trató al sindicalista de mentiroso. "No le permito que me diga que estoy mintiendo, porque me acaban de votar a mí 354 mil trabajadores estatales (...) Me sigue interrumpiendo, no va a encontrar el título que busca. Búsquelo en otro lado", espetó Aguiar, quien concluyó la entrevista asegurando que "no existen 'ñoquis' en el Estado".

