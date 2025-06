Reculó Tim Ballard: Desmintió a Rolando Graña y celebró Viviana Canosa

Embed - "NO SE CUELGUEN MÁS DE MÍ": Canosa apuntó contra Graña por afirmar que Tim Ballard la desmintió

Acto seguido, la producción compartió el video del norteamericano: "Quiero hablar algo de Viviana Canosa. He visto muchas cosas en la prensa diciendo que yo la había desmentido y no tengo ninguna idea de esto. Tuvimos una cena, muchas personas estaban ahí, muy casual".

Habíamos llegado a Buenos Aires a cenar con Viviana y otras personas, y estaba ella muy preocupada por el trabajo que hacíamos. Y hablando del caso de Loan, le dije que no estoy trabajando en este caso para nada, pero me gustaría ofrecer mi ayuda si me invitaran. Pero nadie me invitó, está bien Habíamos llegado a Buenos Aires a cenar con Viviana y otras personas, y estaba ella muy preocupada por el trabajo que hacíamos. Y hablando del caso de Loan, le dije que no estoy trabajando en este caso para nada, pero me gustaría ofrecer mi ayuda si me invitaran. Pero nadie me invitó, está bien

"Y hablamos de este señor Solario, creo que se llama. Todos están diciendo que trabaja por mí. No, yo le había dicho a ella y a otros que sí me gustaría interrogar a este tipo porque él había llegado hace como ocho o nueve meses antes actuando como si fuera mi agente. Y él estaba tratando de espiar a la Policía o algo así. Entonces, yo pensaba que si fuera legal y si querían los oficiales, que yo podría tratar de interrogarle. Porque él estaba actuando como agente mío", afirmó Ballard.

Y agregó: "Por supuesto que quiero interrogar a este tipo, este loco. A lo mejor tenía información sobre Loan. Y yo quiero saber por qué está utilizando mi nombre para hacer daño a un caso. No dije nada de ella en cuanto a información de pedófilos. Ella hizo otra demanda, otra denuncia. Unas semanas después. Yo no tenía nada que ver con esto. Ni sabía nada de esto hasta que yo lo vi en la prensa. Y así fue la cosa"

"No hablaba más de esto. Yo le veía a él, a alguien que estaba muy preocupada por la lucha contra la trata. Y así es. Entonces, esto fue de lo que me acuerdo yo de esta escena muy casual con muchas personas. Así es la cosa. Así es la verdad. Y yo sé que a la prensa le encanta mentir sobre estas cosas. No sé por qué están haciendo daño a la gente. Pero esto es la verdad", cerró el ex agente de la CIA.

Cuando Viviana Canosa hizo público que denunciaría en la Justicia por presunta trata de personas mencionó en su programa a Tim Ballard, exagente de la CIA, como su fuente además de mencionar el caso de la desaparición de Loan Peña. Finalmente, el activista estadounidense rompió el silencio y en diálogo con Rolando Graña desmintió a la conductora.

"Yo no sé nada de esto. Yo conocí una noche a Canosa. Estaba en una cena con nosotros y no conozco a ella más que esto", aclaró de antemano el entrevistado. Sorprendido el periodista le preguntó si le había enviado datos para que incluyera en su denuncia y lo negó rotundamente: "No, no hablamos de esto. No sabía de esto".

Por otro lado, reconoció que en Argentina fue uno de los países que más tardó en penalizar la tenencia de material pornográfico infantil: "Si, fue muy raro. Cuando yo fui agente federal todos hablábamos de esto. Que por qué Argentina es casi el único país en todo el mundo donde sí es ilegal transferir la pornografía infantil pero no es ilegal como tener la posesión de la materia criminal".

Al respecto de la venta de niños explicó que primero se otorgan imágenes y posteriormente se procede al acto criminal: "Lo que pasa es que los que secuestran y venden los niños tienen que buscar sus clientes. ¿Dónde están los clientes? Bueno, los usuarios de pornografía infantil".

