Periodistas en guerra por el ciclo Carmen Barbieri: Amenazas de renuncia

El martes Ramos tenía pedido el día desde hace mucho, porque tenía que hacer cosas de sus clases de teatro (...) Falta ese día y el lunes tarde-noche sale un posteo en Twitter de El Pollo Álvarez donde dice: 'A partir de mañana (es decir, el pasado martes) voy a conducir Manañísima'. Se enteraron por Twitter, la producción floja porque no les avisó

Por otro lado, Latorre también sumó que, puertas adentro del envío, la convocatoria de Álvarez tampoco cayó del todo bien.

"Diego Ramos esta mañana (por la de ayer), que no es boludo, se levanta, le escribe un WhastApp a la producción (...): '¿Hoy quién va a conducir, El Pollo Álvarez o yo?'. El productor le dice: 'El Pollo Álvarez'. 'Entonces yo no voy'. La respuesta es: 'No vengas'", cerró Latorre.

¿Diego Ramos abandona el ciclo de Carmen Barbieri?

En la mañana de hoy, la angelita volvió a tocar el tema en su cuenta de X (ex Twitter) y reveló que Ramos amenazó con renunciar:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/yanilatorre/status/1768260327051845704&partner=&hide_thread=false En 4 minutos arranca Mañanisima. Diego Ramos amenazo con renunciar. Esta sentado en el lugar del conductor. No fue el Pollo…ahora el q esta enojado es el Pollo Alvarez #yaninforma — Yanina Latorre (@yanilatorre) March 14, 2024

Eduardo Belliboni intentó seducir a Carmen Barbieri en plena nota

"Un honor que me entreviste Carmen Barbieri, de tantos años de haberla visto. De mi infancia, de mi juventud", señaló Belliboni en diálogo con el ciclo mediante un móvil. Asombrada por sus dichos, la conductora intentó marcar una distancia. Sin embargo, la movilera Mercedes Ninci no dudó en interpelar al piquetero: "¿Te gusta Carmen? Porque se ha formado una pareja".

Embed - A CARMEN LE GUSTÓ BELLIBONI, QUE LA QUISO CONQUISTAR: CANALETTI SE LEVANTÓ Y SE FUE ¿CELOSO?

La pregunta de la cronista lejos estuvo de incomodar al hombre que rápidamente contestó: "Y bueno, estamos dispuestos a todo en esta vida". A pesar del tono jocoso de la conversación, posteriormente se dedicó a hablar sobre la actualidad argentina y brindó su punto de vista acerca de los primeros días de la gestión libertaria.

