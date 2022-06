Para competirle a Fox, MSNBC anuncia nueva conductora

El medio a fin del sector demócrata nombró a Alex Wagner para conducir su horario estelar de las 21:00. Así la mujer ocupara el lugar de Rachel Maddow, quien conducirá The Rachel Maddow show hasta principios de agosto (y luego cederá su horario quedándose únicamente con el dia lunes).

Al estilo del noticiero típico norteamericano, Wagner conducirá un show que irá desde el martes al viernes, con un nombre que no ha sido decidido, explicó el MSNBC a The New York Times.

image.png Alex Wagner, próxima conductora principal del prime time de MSNBC.

Wagner, veterana de noticieros políticos, tendrá que reemplazar el espacio más destacado de la emisora en un contexto de elecciones que siempre es importante para el medio, ya que es uno de los principales canales elegidos por el público demócrata.

Según explica el New York Times, el prime time sigue siendo el momento de la televisión que genera ingresos y números elevados del rating, por eso se apuesta fuerte en estos horarios que realmente influyen en la audiencia.

Aunque también vale agregar que estos medios buscan adaptarse a estos nuevos formatos tipo streaming que cada vez emergen de mayor manera, tal como lo hizo CNN en el pasado, formato que finalmente fue eliminado en abril de este año.

De esta manera, Urgente 24 seguirá de cerca estos enfrentamientos entre los medios que se preparan para dar batalla en las próximas elecciones, que tal como indican los sondeos, podrían tener a Donald Trump como uno de los principales candidatos.

