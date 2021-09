Pablo Duggan cruzó a Nelson Castro por su análisis sobre CFK

En su respuesta, Pablo Duggan arremetió contra el periodista de TN: "Como médico, ya sabemos que Nelson Castro está absolutamente desprestigiado. Ahora, como analista político es patético y vergonzoso directamente. ¿De verdad la única forma de hacer un análisis de lo que hace Cristina es decir que está loca?", se indignó.

Y añadió: "Decir que es patológica, decir que es ordinaria... ¿Esto es lo único que puede sacar en claro Nelson Castro de toda la trayectoria política de Cristina? Qué pobreza intelectual. Porque si le querés pegar a Cristina le podés pegar por 80 lugares, pero no con algo tan berreta. No con algo tan superficial, tan caprichoso".

"Decir que está loca no es ni siquiera un análisis político. No merece denominarse análisis político. Eso es una vergüenza, es un insulto y nada más. ¿Tan limitado es Nelson Castro, que no se le ocurre otra forma de analizar políticamente lo de Cristina?", concluyó eufórico.

¿Habrá una respuesta de Nelson Castro?