Oscar Ruggeri explotó pero en Twitter no lo perdonaron

"Estoy recontra caliente... No sé qué me dijeron y no respondí. Me querían enganchar en la cosa... Dale, que llevan sobre para todos lados y agarran guita. Pendejos de mierda, maleducados... Ahora se hacen todos los que están con Scaloni a morir. Me querían arrastrar a mí, estos pibes".

El exdefensor explicó que el presidente de la AFA no se comportó de buena manera contra los excampeones del mundo, y que lo único que les dio por su reconocimiento fue plata para la obra social: “Tapia nos dio una plata para una obra social. Agradecido, pero no alcanza. Reclamo porque es justo y voy a defender a los que no tienen micrófono"

Twitter contra Ruggeri

Las redes sociales del pajarito fueron con todo contra el ex jugador y mostraron un archivo en el cual Ruggeri critica el proyecto de la albiceleste.

“Ruggeri esta re caliente por que algunos querían que la scaloneta pierda. Seguro vio este video”, tuiteó @Denk1Ez:

https://twitter.com/Denk1Ez/status/1433829809541558276 Ruggeri esta re caliente por que algunos querian que la scaloneta pierda seguro vio este video pic.twitter.com/ps6uwIMXgh — Denk1 (@Denk1Ez) September 3, 2021

Además las redes se burlaron del panelista, generaron memes y hasta lo tildaron de ‘llorón’.

@nico_ribaudo dijo: “Ruggeri llorón”

https://twitter.com/nico_ribaudo/status/1433834782144798735 ruggeri lloron — Nico Ribaudo (@nico_ribaudo) September 3, 2021

@mbart_ utilizó una imagen de César Luis Menotti que citaba al ex entrenador: “Para que los chicos sepan cómo era el hombre hace 40 millones de años”.