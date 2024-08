Nuevo parte médico de Jorge Lanata: "Mejoría en su cuadro clínico general"

Filtraron información sobre Jorge Lanata: Cómo sigue su salud

Hace algunos días Ángel de Brito reveló información sobre el estado de salud de Jorge Lanata. Esta vez fue el mismo periodista quien a través de su programa #ÁngelResponde comentó cómo sigue la evolución del reconocido periodista quien está internado en el Hospital Italiano.

, comenzó diciendo mediante el canal de streaming Bondi. "Hay una leve mejoría, obviamente sigue en terapia y es un paciente crítico como cualquiera que está en terapia", detalló.

Asimismo, posteriormente agregó: "Son muchas mejorías, porque Jorge estuvo muerto directamente, y pudo salir. Son esos cuerpos que resisten y resisten".

Por otro lado, aprovechó para cargar contra Radio Mitre, donde el comunicador conduce el programa Lanata Sin Filtro. "Me gusta aclararlo porque sé que hay mucha gente que está pendiente. A mí me llamó la atención que en su propio programa no se diga nada. O sea, tienen tres horas diarias, un programa periodístico, uno de los más escuchados de la radio AM".

