Nueva incorporación: Canal 9 suma una estrella a sus filas

“No me zurdees en el canal Hernan, lo único que te pido”, le comento con chicana @EduAgui3 bajo el posteo etiquetando al periodista, a lo que Castillo respondió:

“Yo no soy de izquierda. Soy castillista”.

El periodista se suma al medio, pero se desconoce qué formato ocupará en el mismo, dejando así una ventana abierta para un nuevo programa a presentar por el canal del Grupo Octubre.

Del otro lado de la vereda, contamos en Urgente 24 la salida de dos periodistas de TyC Sports: El canal está llevando a cabo una importante reestructuración de su programación para el año 2022. Dichos cambios, comenzaron el año pasado, luego de que los conductores Fernando Lavecchia y Pablo González anunciaran el final de su exitoso ciclo Planeta Gol, decisión que recibió la desaprobación de gran parte de la audiencia de la emisora.

Ahora, quienes han sufrido la renovación que está llevando el canal fueron Juan Claudio Castro y Alfredo Montes de Oca. Ambos anunciaron a través de su cuenta de Twitter su desvinculación del canal, sin dejar de mencionar la complicada época del año en la que fueron notificados de su despido:

“Che, a partir de hoy no trabajo más para TyC Sports. Por ser mi primera experiencia en TV, creo que estuvo bien. El podcast también lo disfruté mucho. Lo voy a extrañar. Disculpen que aviso ahora, con el año empezado, pero me lo acaban de comunicar”, comentó Juan Castro en su cuenta de Twitter, a lo que también Alfredo Montes de Oca compartió:

“Llegó el final. Luego de 5 años, ya no pertenezco a TyC Sports. Pasé momentos muy buenos, otros no tanto. Me hice de varios amigos y no se cuántos enemigos (?). Una lástima el momento del año para la noticia pero este laburo es así. Nos vemos”.

Sea cual sea el motivo, la señal sigue apostando a sus antiguas personalidades, como Horacio Pagani, Diego Díaz, Marcelo Palacios, etcétera, para competir contra las métricas que hoy por hoy domina la cadena ESPN.

Se esperan más traspasos de señales a señales que conformarán las grillas y futuros programas para el 2022.