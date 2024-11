Milongas y recitados: El talento oculto de Nicolás Massot con la guitarra

"A mí me encanta Larralde. Anda pobre, medio viejo, pero es el único tipo por el cual yo he hecho cientos de kilómetros para verlo. ¿Entendés?", comenzó explicando sobre su fanatismo por el cantautor y lamentó que su hijo Joaquín, de 6 años, no haya podido presenciar un recital del poeta en algún club barrial.