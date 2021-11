Martín Fierro: C5N en off side y furia de periodistas

Desde el área directiva del canal explicaron a LA NACION que dan aviso una semana antes luego de observar 'situaciones confusas'. APTRA no sabe qué pasará con las nominaciones actuales ni que hará en caso de que en alguna terna gane C5N, sobre todo en las nominaciones que están destinadas a periodistas y no al canal en sí mismo".

La ceremonia de entrega de los galardones se realizará el martes 9 de noviembre en el Luna Park, será transmitida en directo por Crónica HD y la conducción será de Carolina Pampita Ardohain y Pollo Álvarez.

Furia en el periodismo

Por su parte, periodistas estallaron contra la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), que preside Luis Ventura, por haber eliminado la categoría periodismo de calle o cronista de calle o lo que se conoce comúnmente como "movileros/as"; un punto que hace años viene generando polémica tanto en la radio como en la TV.

Carla Ricciotti, del eqeuipo de LN+, disparó:

Cuando no había nadie en la calle porque la pandemia nos obligó a hacer cuarentena, los cronistas de calle estuvimos ahí todos los días. Murieron compañeros contagiados. Pero en los #MartinFierrodeCable eliminaron la categoría. Abrazo a todos mis colegas que pusimos el cuerpo Cuando no había nadie en la calle porque la pandemia nos obligó a hacer cuarentena, los cronistas de calle estuvimos ahí todos los días. Murieron compañeros contagiados. Pero en los #MartinFierrodeCable eliminaron la categoría. Abrazo a todos mis colegas que pusimos el cuerpo

image.png Todos enojados por los Martín Fierro 2019/2020 que se celebrarán en 2021.

Marcela Ojeda, de exteriores de Radio Continental, se sumó

En pandemia, yendo a los lugares de mayor riesgo, con el cuidado colectivo como escudo, presenciales más que esenciales. Haciendo periodismo en las trincheras de ésta peste. ¿Los cronistas de canales de noticias no rankean para los Martin Fierro? No En pandemia, yendo a los lugares de mayor riesgo, con el cuidado colectivo como escudo, presenciales más que esenciales. Haciendo periodismo en las trincheras de ésta peste. ¿Los cronistas de canales de noticias no rankean para los Martin Fierro? No

image.png Todos enojados por los Martín Fierro 2019/2020 que se celebrarán en 2021.

Tuits de otros años:

image.png Todos enojados por los Martín Fierro 2019/2020 que se celebrarán en 2021.

image.png Todos enojados por los Martín Fierro 2019/2020 que se celebrarán en 2021.

image.png Todos enojados por los Martín Fierro 2019/2020 que se celebrarán en 2021.

Julián Weich, a su vez, habló en La Once Diez por su nominación por Noticia y Media el noticiero que condujo para LN+. Es que lo ubicaron en el rubro labor humorística: “O estamos mal ternados, o el que nos votó no nos vio nunca, que puede pasar. Me parece que nos metieron por la ventana en un lugar que no corresponde”.

Me da pena que la gente que me esté votando no haya visto el programa, era un programa de noticias, no de humor, estaba rodeado de un montón de periodistas muy prestigiosos, les pido perdón a los periodistas que quedaron pegados en esta terna Me da pena que la gente que me esté votando no haya visto el programa, era un programa de noticias, no de humor, estaba rodeado de un montón de periodistas muy prestigiosos, les pido perdón a los periodistas que quedaron pegados en esta terna