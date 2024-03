Marcelo Longobardi respaldó a Mirtha Legrand: "El Presidente es intolerante"

Un poco de razón debe tener. Yo no tengo mucha simpatía con Mirtha Legrand, pero me parece que lo que dijo es apropiado. El Presidente es un tipo medio intolerante con la opinión ajena, por lo tanto me parece que en este caso la señora Legrand tiene alguna razón Un poco de razón debe tener. Yo no tengo mucha simpatía con Mirtha Legrand, pero me parece que lo que dijo es apropiado. El Presidente es un tipo medio intolerante con la opinión ajena, por lo tanto me parece que en este caso la señora Legrand tiene alguna razón