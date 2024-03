Pablo Cococcioni, de la pelopincho para presos a cortarle a Longobardi

El ministro respondió: "Bueno, escúcheme... perdóneme, con mucho respeto considero que le estoy dando la respuesta en la medida en que corresponde darla...".

Longobardi insistió: "Ministro, ¿usted no me puede decir cuáles son las bandas que tiene que perseguir?", pero como no tuvo respuesta, preguntó "¿Está el ministro o no está el ministro en línea?". Pablo Cococcioni no estaba del otro lado, ya había cortado la comunicación, sin siquiera avisar ni mucho menos despedirse.

Pablo Cococcioni y las 'pelopincho' para presos

Antes de ser ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni fue director del Instituto Correccional Modelo de Coronda, director General del Servicio Penitenciario y secretario de Asuntos Penitenciarios. Además, en el período 2018-2019 fue secretario de Coordinación de Gabinete y Articulación con el Poder Judicial.

En enero de 2017, Pablo Cococcioni había sido noticia nacional, cuando se difundió una foto de dos presos de la cárcel de Coronda al lado de una pileta de lona. Uno de los detenidos que posó junto a la pelopincho (como se las conoce comúnmente en la Argentina) era Quique Leiva, ex jefe de la barra brava de Colón de Santa Fe, condenado por homicidio.

En ese momento, Cococccioni se desempeñaba como secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia de Santa Fe, y fue quien autorizó que se instalen las pelopincho, no sólo en ese penal sino también en otros.

En un primer momento se dijo que las piletas eran para las visitas de los presos, aunque luego el entonces secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia de Santa Fe admitió que eran para "mitigar los efectos del calor" de los detenidos.

presos-coronda-pelopincho.jpg Quique Leiva, condenado por homicidio, posa al lado de una pelopincho en el penal.

"Tiene como función mitigar los efectos del calor. No se trata de una medida de privilegio. Cualquier pabellón que presente un petitorio para colocar un piletín será autorizado, salvo que haya un problema de seguridad", detalló el funcionario en ese entonces, ante una ola de críticas en todo el país por los beneficios para presos.

"Entre la Unidad Penitenciaria 6, Piñero, Coronda, se autorizó la colocación de 15. Algunas están en patios, esas no se desarman al otro día de las visitas", admitió Pablo Cococcioni. El funcionario provincial negó que se trate de un beneficio para presos privilegiados, regenteado por Leiva. La polémica ya estaba instalada.

